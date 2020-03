Jak spędzić czas w domu z dzieckiem i nie zwariować?

Ja za dzieciaka nabijałem rodzicom rachunek telefoniczny rozmawiając z kolegami przez telefon, on prowadzi wideokonferencje na Messengerze. Spotykają się co kilka dni w swojej ekipie, rozmawiają i wygłupiają przed kamerą. W żaden sposób nie zastąpi to oczywiście wspólnych zabaw na dworze, jazdy na rowerze czy grania w piłkę, ale kiedy wszyscy siedzimy w domu, to dla niego najfajniejszy sposób na spotkanie się z kumplami. Oczywiście do pewnego wieku zostawienie dzieciaków na takim wideoczacie to pewne ryzyko, bo zamiast rozmawiać zaczną korzystać z filtrów na kamerkach – ale to też przecież fajna zabawa. Choć niekoniecznie produktywna.

Jak pracujesz z domu, to posprzątaj

Kto z osób pracujących w domu nigdy nie usłyszał tego tekstu – ręka do góry. Nigdy nie byłem fanem odkurzania. I pewnie nigdy nie będę. Jasne, tak jak wszyscy lubię mieć w domu czysto, ale wolę kiedy ktoś robi to za mnie. Nie, nie chodzi mi wcale o wręczaniu odkurzacza dziecku (choć jest to jakiś pomysł – szczególnie kiedy to super ważna misja mająca na celu ratowanie świata). W sytuacji ekstremalnej – bo taką można nazwać pracę z domu kiedy od rana do wieczora jest tam również dziecko – jeszcze lepiej niż zwykle sprawdza się inteligentny odkurzacz. Jak dołożycie do niego inteligentnego mopa, to już w ogóle macie wolne ręce, a i tak będzie czysto. Puszczacie któryś z modeli Roomba od iRobota, najlepiej w pokoju z którym akurat z dzieckiem nie przebywacie i czekacie chwilę aż automat sprzątnie okolicę, bo z robotem jak z człowiekiem – nikt nie lubi jak mu się patrzy na ręce. Wielka szkoda, że nie potrafi również odkładać zabawek na swoje miejsce – ale kto wie, może któregoś dnia iRobot opracuje takie rozwiązanie. Mocno trzymam za to kciuki – myślę, że sprzedaż by podskoczyła. Do tego po podłodze przejedzie robot mopujący Braava i macie posprzątane. Myślę, że tych kilkadziesiąt bonusowych minut, które zyskacie dzięki tego typu sprzętowi można śmiało spożytkować na wspólną zabawę. Tylko pamiętajcie, że oficjalnie pracujecie w domu 8 godzin i jedyna przerwa to ta obiadowa. Oficjalnie.