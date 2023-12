Trasa Swiętego Mikołaja. Jak sprawdzić, gdzie jest Mikołaj?

Jak śledzić Mikołaja za pomocą Google Santa Tracker?

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, pełen radości i pozytywnych emocji. Dla najmłodszych jednym z najbardziej ekscytujących elementów tego okresu jest oczywiście pisanie listu do Mikołaja, a następnie czekanie na wymarzone prezenty. Dzięki platformie Google Santa Tracker to doświadczenie staje się jeszcze bardziej interaktywne i fascynujące.

Co to jest Google Santa Tracker?

Google Santa Tracker to interaktywna platforma stworzona przez Google, która umożliwia dzieciom śledzenie trasy Mikołaja w czasie rzeczywistym. Oczywiście jest to możliwe dopiero wtedy, gdy wyruszy on z Bieguna Północnego. Na razie witryna oferuje nam specjalny licznik. Odlicza on dni i godziny do rozpoczęcia podróży z prezentami. To jednak nie wszystko. Wchodząc na stronę santatracker.google.com, użytkownicy mają dostęp do całej masy atrakcji związanych ze świętami.

Śledzenie trasy Mikołaja

Zanim przejdziemy do interaktywnych gier i zabaw, zatrzymajmy się na chwilę przy tytułowym narzędziu stworzonym przez Google. Gdy Mikołaj rozpocznie swoją podróż, licznik zniknie, a dzieciaki zyskają dostęp do narzędzia, które w czasie rzeczywistym pokaże, gdzie aktualnie znajdują się jego sanie wraz z prezentami i ciągnącymi je reniferami. Na interaktywnej mapie można też zobaczyć, ile prezentów już dostarczono, a także, w jakim estymowanym czasie dotrą one do kolejnych miejsc. Kiedyś czekało się na pierwszą gwiazdkę. Dziś mamy od tego nowe technologie... ;)

Wirtualna wioska Świętego Mikołaja, to niezwykłe miejsce, gdzie każdy członek rodziny może na swój sposób odkrywać magię Bożego Narodzenia. 24 grudnia to moment, kiedy przestrzeń ta nabiera szczególnego znaczenia. Podróż Mikołaja trwa 25 godzin. Pierwszy przystanek ma miejsce na wschodzie Rosji, gdy w Nowym Jorku jest piąta rano, a w Paryżu jedenasta przed południem.

Trasa Świętego Mikołaja od Google – Gry i zabawy

Google Santa Tracker oferuje nie tylko możliwość śledzenia Mikołaja, ale także różnorodne gry i zabawy. Dla małych fanów interaktywnej rozrywki to prawdziwy raj. Gry są dostosowane do różnych grup wiekowych, co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Poza rozrywką, na platformie Google Santa Tracker nie zabrakło też treści o charakterze edukacyjnym. Przechodząc przez różne kraje, Mikołaj dostarcza fascynujące fakty i ciekawostki związane z danym regionem. To doskonała okazja, aby dzieci nie tylko miło spędzały czas, ale również uczyły się czegoś nowego podczas przedświątecznej zabawy.

Google Santa Tracker w 2023 roku

Wirtualna wioska Świętego Mikołaja oferuje w tym roku masę atrakcji. To m.in. interaktywny kalendarz, który umożliwia uczestniczenie w atrakcjach przez cały grudzień. Dzieci mogą razem z elfami rozwijać umiejętności programowania, a kolekcja gier i quizów pozwala odkrywać, jak różne kultury obchodzą święta. Przygotowane narzędzia zachęcają do rysowania, malowania, budowania i szeroko pojętej kreatywności. To doskonały sposób na spędzenie czasu w rodzinie, szczególnie podczas zimowych wieczorów.

Warto też wspomnieć o wyjątkowych funkcjach związanych z Asystentem Google, które są zintegrowane z Wioską Świętego Mikołaja. Dzięki komendom głosowym dzieci mogą uzyskać spersonalizowane wiadomości, zadawać pytania o aktualności z bieguna północnego oraz rozmawiać ze samym Mikołajem! Dla maluchów poniżej 13 roku życia, po zalogowaniu się na konto zarządzane przez aplikację Family Link, Asystent Google oferuje spersonalizowane treści, zgodne z ich wiekiem i zainteresowaniami, co sprawia, że wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja będzie dostosowana do młodego użytkownika.

Historia Google Santa Tracker

Google stworzyło świąteczną tradycję, która sięga kilku lat wstecz. Stworzona przez nich platforma stale się rozwija, wprowadzając nowe funkcje i aktualizacje. Dzięki temu każde kolejne święta są jeszcze bardziej ekscytujące niż poprzednie. Od początków, gdy strona była prostym narzędziem do śledzenia Mikołaja, po obecne, bogate w interaktywne gry i zabawy środowisko – Google Santa Tracker przeszło naprawdę dużą ewolucję.