Jak przywrócić usunięte zdjęcia na Instagramie? Jest na to sposób

Na Instagramie da się przywrócić usunięty post

Instagram wypuszcza właśnie aktualizację, dzięki której część influencerów na pewno będzie spać spokojniej. Nazywa się ona „ostatnio usunięte” i pozwoli przywrócić skasowane posty ze zdjęciami, filmami, IGTV oraz relacje. Serwis tłumaczy wprowadzenie tej funkcji ochroną przed atakami hakerów, którzy przejmują konta i kasują ich zawartość. Teoretycznie od dziś każda osoba chcąca trwale usunąć zawartość swojego konta lub przywrócić posty, będzie musiała najpierw potwierdzić swoją tożsamość mailem.

Wracając jednak do samego przywracania usuniętych na Instagramie wpisów. Zostaną one przeniesione do specjalnej „poczekalni”, gdzie poleżą sobie 30 dni i dopiero po upływie tego czasu zostaną automatycznie usunięte. Wyjątkiem są relacje, które da się przywrócić przez 24 godziny od usunięcia, ale tu nie ma się co dziwić, bo ważność samej relacji to też przecież 24 godziny. Aby dostać się do tej, jak to sobie nazwałem, „poczekalni”, należy udać się do ustawień, później do konta, a następnie odnaleźć „ostatnio usunięte”. Ja mimo posiadania najnowszej aktualizacji (iOS) jeszcze takiej funkcji u siebie nie widzę, więc pewnie muszę uzbroić się w cierpliwość.

Tak sobie myślę, że taka opcja powinna być dostępna od dawna. Nie żeby zdarzało mi się nagminnie usuwać coś na Instagramie przypadkiem, ale pewnie inni mogą mieć takie problemy. A jeśli dla kogoś akurat to miejsce w internecie jest najważniejsze, ucieszy się z nowej funkcji pewnie jeszcze bardziej.g

