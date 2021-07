Wyłącz telewizję, Facebooka i portale ogólnoinformacyjne. Sam sobie podziękujesz

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w świecie wręcz przesyconym informacją. Zewsząd atakuje nas masa bodźców. W telewizji nie mamy dwóch kanałów tylko często więcej niż 200, każdy z nas nosi w kieszeni urządzenie w którym wystarczy dosłownie jeden gest, by otrzymać najnowsze informacje na każdy temat, o social mediach już nawet nie wspomnę. Cała tablica to tak naprawdę duża grupa ludzi i podmiotów (firm, instytucji), które walczą o naszą uwagę w swojej sprawie. W dalszej części internetu wcale nie jest o wiele lepiej – każdy portal ogólnoinformacyjny krzyczy do swoich czytelników już nie tylko przesadzonymi nagłówkami, ale całymi czerwonymi płatami.

TU!

TU KLIKNIJ!

MUSISZ TO PRZECZYTAĆ!

I fakt, w przeciągu ostatnich dwudziestu lat dostęp do informacji stał się wręcz nieporównywalnie łatwiejszy. Czy to jakoś pomogło społeczeństwu stać się generalnie mądrzejszym – to już jest kwestia dla socjologów i antropologów w przyszłości. Taki dostęp spowodował jednak jedną bardzo ważną zmianę. Otóż – spowodowało to pewnego rodzaju społeczną presję na to, żeby „wiedzieć”. Żeby w danym temacie mieć „jakieś zdanie”. W końcu, jeżeli pełne kompendium wiedzy na dany temat mamy na dwa kliknięcia, to jeżeli uważamy, że jakiś temat jest ważny (bo został nam jako ważny przedstawiony) to oczekujemy, że inni również będą go jako ważny uznawać. Kiedy jeszcze pracowałem w biurze, bardzo łatwo mogłem zgadnąć, czego będzie dotyczył pierwszy small talk – wchodziłem na Onet i patrzyłem, co jest na górze zaznaczone na czerwono. 90 proc. skuteczności (w pozostałych 10 proc. był to najczęściej aktualny horoskop).

I szczerze – błogosławię dzień w którym powiedziałem takiemu modelowi „DOŚĆ!”

Nie twierdzę, że jestem tutaj jakimś oświeconym mędrcem, który z boku obserwował całość wydarzeń. Ja też przez długi czas miałem wrażenie, że tak szeroki dostęp do informacji jest po to, żeby z niego korzystać. Że tylko najlepiej poinformowany człowiek może być w jakimś sensie „świadomy”. Świadomy tego, co się dzieje w kraju, świadomy tego, jak wyglądają wydarzenia na świecie i tylko na tej podstawie można formułować jakiekolwiek opinie. To ostatnie się z resztą nie zmieniło – do dziś uważam, że jeżeli chcemy wypowiadać się na jakiś temat o dużej istotności, to bez gruntownego researchu ani rusz. Zmieniło się natomiast moje podejście do tego, co tak naprawdę jest istotne, jeżeli chodzi o informację.