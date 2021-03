Jak można przyspieszyć speedrun… brudząc płytę tłustymi palcami?

Niedługo po pojawieniu się informacji o czytnikach, do sieci wrzucono jednak speedrun, który nie tylko wykorzystywał szybszy moduł, ale też – wykorzystywał wszystkie tricki z glitchami, zostawiając innych speedrunnerów daleko w tyle. Jeden z YouTuberów, SHiFT, postanowił sprawdzić, co może wpływać na to, że pomimo szybszego dysku możliwe jest stosowanie glitchy. Przez pięć dni na streamie wymieniał poszczególne komponenty Xboxa by sprawdzić, czy jakakolwiek kombinacja sprzętowa daje takie możliwości – bezskutecznie. Kiedy czuł, że kończą mu się pomysły, zauważył, że jego ręce, po długiej sesji grania, są mocno spocone. Zaczął się wtedy zastanawiać, czy może to nie kwestia komponentów gra tu kluczową rolę, ale to, jak gracze obchodzą się z konsolą i grą. W końcu wyciągając płytę po rozgrywce można ją mocno utłuścić i taka płyta może zachowywać się zupełnie inaczej w napędzie.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Z utłuszczoną palcami płytą SHiFT z jednej strony zachował szybkie czasy ładowania, a z drugiej – był w stanie w powtarzalny sposób wywoływać konkretne glitche, które bazowały na pobieraniu danych z płyty. Kiedy SHiFT odkrył ten mechanizm natychmiast poprosił osobę, która wrzuciła nagranie o zdjęcie swojej kopii gry. Jak się okazało – faktycznie, była to jedna z najbrudniejszych płyt CD jaką świat widział od dawna. Okazało się, że jego sposób „czyszczenia” płyty tylko dodatkowo ją brudził, a dzięki zbiegowi okoliczności w grze o Spongebobie pozwalało to wykorzystać kluczowy glitch do przechodzenia poziomów.

Historie takie jak ta pokazują, jak prężna jest społeczność speedrunningu i ile czasu oraz wysiłku są w stanie włożyć jej członkowie w rzecz tak (wydawać by się mogło) mało znaczącą, jak najszybsze przejście gry sprzed prawie 20 lat. Pokazują one też, że nawet jeżeli ktoś poświecił dużą część swojego życie na rozwój wiedzy z danego zakresu, zawsze może zaskoczyć go coś nowego.