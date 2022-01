Jak edytować PDF? Najprostsze sposoby

Jeżeli ktoś pracuje zdalnie, zapewne jest zarzucany plikami PDF.W tym popularnym typie pliku przesyłamy sobie dziś wszystko, co do czego chcemy być pewni, że w trakcie przetwarzania nie stracimy formatowania. W PDFach przesyłane są więc umowy, oświadczenia, oferty – mnóstwo rzeczy kluczowych w pracy, ale też – także poza nią. Jednak zachowane formatowanie oznacza też, że edycja plików PDF może być utrudniona. Często jednak zdarza się, że przesłany nam plik zawiera błędy bądź też – chcemy go edytować i odesłań (np. podpisać) bez konieczności jego drukowania. Co w takiej sytuacji powinniśmy robić?

Jak edytować PDF w Wordzie?

Jednym z pomysłów, które wielokrotnie słyszę w przypadku edycji PDF jest konwersja PDF do pliku obsługiwanego przez program biurowy (np. MS Word), edytowanie go, a następnie konwersja z powrotem do pliku PDF za pomocą wbudowanych w ten sam program narzędzi. O ile jest to jak najbardziej możliwe do wykonania i co więcej – istnieje szereg narzędzi umożliwiających zrobienie tego za darmo, z użyciem specjalnych stron internetowych.

Jeżeli jednak to robimy musimy mieć na uwadze, że w takim przypadku narażamy się na kilka poważnych problemów. Po pierwsze – konwerter (bądź nasz program biurowy) może nie obsługiwać poszczególnych fontów użytych w dokumencie, więc narażamy się na to, że po konwersji będzie on wyglądał zupełnie inaczej, nie wspominając już o tym, że jego formatowanie może bezpowrotnie ulec zmianie, przez co nie zostanie on przyjęty w miejscu, do którego ma trafić. Dlatego taka forma, choć z pewnością szybka, na pewno nie jest najlepsza.

Jak edytować PDF — dedykowane programy i aplikacje

W zależności od tego, co chcemy zrobić z naszym plikiem PDF, możemy wykorzystać do tego rozmaite programy i aplikacje. Najpopularniejszym jest oczywiście program od Adobe, który pozwala nam na całkiem sporo, jeżeli chodzi o wypełnianie i edycję PDF. W darmowym programie możemy wstawiać własne komentarze do pliku (co jest przydatne jeżeli np. pracujemy nad kształtem jakiejś umowy czy ofertą dla klienta), a także – cyfrowo podpisać plik PDF, co bardzo przydaje się w momencie, w którym nie chcemy drukować jakichś drobniejszych plików, a następnie skanować ich podpisanych. Niestety, jeżeli w programie od Adobe chcemy pokusić się o jakąkolwiek poważniejszą edycję, musimy wykupić pakiet premium.

Na szczęście w sieci dostępnych jest szereg programów pozwalających na darmową edycję PDF, jak chociażby PDF – Xchange Editor, PDFSAM czy Inkscape. Jednakże dziś nie trzeba instalować programów na komputerze by edytować pliki PDF. Do tego również wystarczy przeglądarka – istnieje wiele darmowych stron na których możliwe jest edytowanie plików w tym formacie. Pamiętajcie jednak, że w wielu organizacjach, szczególnie w dużych korporacjach, taka praktyka może być zakazana ze względu na to, że wiąże się to z przesyłaniem wewnętrznych danych firmy na de facto nieznane serwery. Dlatego właśnie, przy pracy na niejawnych dokumentach objętych klauzulą poufności wciąż najpopularniejszym programem jest właśnie Adobe Acrobat Reader DC z wykupionym pakietem premium.

Edycja pliku PDF na smartfonie — jak to zrobić?

W życiu zdarzają się różne sytuacje i nie możemy wykluczyć, że będziemy musieli edytować plik PDF będąc np. w podróży służbowej. Na szczęście – tutaj nie jesteśmy sami i możemy skorzystać z wielu różnych opcji. Samo Adobe zachęca nas do wypróbowania wersji przeglądarkowej ich edytora do którego możemy zalogować się używając danych logowania konta Adobe. Jednak zarówno na system Android jak i na MacOS jest wiele bardzo kompetentnych aplikacji pozwalających na edycję pliku PDF. Od samego Adobe mamy chociażby PDFelement, Xodo PDF czy aplikację od samego Adobe, czyli PDF Fill and Sign, który umożliwia najbardziej podstawową edycję dokumentów.

Oczywiście, to, jak dana aplikacja się sprawdzi zależy od naszych potrzeb. Dlatego warto sprawdzić kilka i zobaczyć, w której z nich pracuje się nam najwygodniej.