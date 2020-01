Jak często zmieniacie smartfona?

Zobacz też: Wszytko o Samsung Galaxy S20

Łatwo tu też wyjść na frajera, bo masa smartfonów z Androidem szybko traci na wartości i po pół roku od premiery można kupić urządzenie dużo taniej. W tym wypadku wyjątkiem jest tak naprawdę Apple, bo iPhony trzymają mocno cenę przez długie miesiące. Taki na przykład wrześniowy iPhone 11 w wersji 64GB kosztował na start 3599 złotych i dziś kosztuje tyle samo – choć na upartego można szukać w mniejszych sklepach tańszych ofert i urwać 100 czy 150 złotych zastanawiając się z jakiej dystrybucji to urządzenie pochodzi.

Generalnie jednak lepiej odczekać i nabyć flagowca później – pamiętam jak debiutujący w marcu Samsung Galaxy S6 kosztował w wersji 32GB 2999 złotych, kupiłem go w grudniu za 1999 złotych. I to nie w jakimś dziwnym sklepie, ale jak statystyczny Kowalski w Media Markt. Tylko gdzieś tam za kilka miesięcy trochę zabolało, bo pojawił się Galaxy S7. I to boli zawsze kiedy się zwleka – niby to nie ma znaczenia, ale kupując drogie, flagowe urządzenie chciałoby się mieć jak najdłużej aktualny, najlepszy model na rynku.

Rok, dwa, trzy czy może jeszcze rzadziej?

Dawno temu znajomy powiedział mi, że jego zdaniem dwa lata to maksymalny czas życia nowego smartfona. I nie chodzi wcale o świecenie ludziom po oczach nowościami, ale o sprawy bardziej istotne. W wielu smartfonach po takim czasie bateria to już wrak, a patrząc jak wygląda jego wartość, wymiana to spory wydatek. Po dwóch latach telefony tracą też wsparcie nową wersją systemu operacyjnego i tu też fajnym wyjątkiem jest Apple, które o wiele dłużej wspiera iPhony kolejnymi odsłonami iOS. Jeśli nie używamy żadnej fizycznej ochrony typu case czy etui, zarówno ekran jak i obudowa smartfona nosi już ślady użytkowania. Do tego dochodzą oczywiście gry, choć dawny boom na coraz ładniejsze i bardziej wymagające produkcje minął, a rynek przejęły produkcje zoptymalizowane pod jak największą liczbę sprzętów. Ze swojego doświadczenia powiedziałbym jednak, że dwa lata jest jak najbadziej optymalne by w pełni wykorzystać możliwości smartfona i przesiadając nie na nowy model poczuć różnicę między ostatnim miesiącem używania starego sprzętu, a nowego nabytku.