Jaguar pokazuje jak wygląda proces projektowania samochodu na przykładzie I-Pace – darmowy masterclass

#StayHomeStayCreative

Jaguar na ten niełatwy czas zdecydował się stworzyć kampanię #StayHomeStayCreative i zebrał swoich specjalistów, aby odtworzyli przed kamerami cały proces przygotowania projektu Jaguara I-Pace. Za pierwszy odcinek odpowiada Dominic Najafi, czyli szef projektantów Jaguara. Rysując koncept samochodu przy pomocy ołówka i papieru, udziela nam wielu porad na temat procesu projektowania, technik rysowania i ich efektywnego użycia, podejścia do proporcji i wielu innych ciekawych aspektów związanych z tym etapem.

Możemy się też przyjrzeć, jak wydawałoby się niewiele wnoszące detale, zaczynają ożywiać cały projekt, a jednocześnie jak szkicowy mimo wszystko charakter rysunku jest w stanie oddać „ducha” całego projektu. Jeśli macie dzieci z talentem do rysowania, warto im pokazać ten odcinek, a nuż załapią bakcyla.

Z analogu na cyfrę

Druga część, prowadzona przez szefa projektantów karoserii, Matthewu Beavena, pokazuje techniki zmiany szkicu ręcznego w pełnoprawną wizualizację 2D. Cały etap realizowany jest przy użyciu Adobe Photoshopa i jest to szczególnie ciekawy odcinek dla wszystkich grafików, którzy na tym programie „zjedli zęby”. Można porównać własną technikę i różne triki, z tym, jak wykorzystuje to narzędzie jeden z najważniejszych projektantów tej legendarnej firmy.

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to niestety do tego, że autor drugiego odcinka nic nie opowiada w czasie całego procesu. Przez to nie dość, że cały odcinek jest trudniejszy w odbiorze i wymaga dużego skupienia, to nie dostajemy bonusowych ciekawostek, których było całkiem sporo w pierwszym odcinku.

Z Photoshopa do 3D

Następny etap to jak pewnie się domyślacie przenoszenie konceptu 2D do trójwymiarowej przestrzeni. Jego autor, Chris Scholes jest starszym modelerem w Jaguarze, a sam projekt jest w przygotowywany programie Autodesk Alias. Bazując na wcześniejszej wizualizacji z Photoshopa, śledzimy cały proces nadawania nowemu modelowi bryły, dodawania detali i poznajemy szereg technik używanych przy pracy z przestrzennym projektem. Pomimo że jest to już wiedza mocno hermetyczna, także sugerowałbym pokazać ten film dzieciom. Z doświadczenia wiem, że budowanie elementów w 3D mocno je kręci, kto wie, może uda się w ten sposób natchnąć kogoś, go pójścia w przyszłości w tę stronę.