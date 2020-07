Rynek słuchawek bezprzewodowych jest bardzo rozmaity — znajdziecie na nim zarówno te douszne, nauszne, jak i wokółuszne. Wybór naprawdę jest spory, a niekiedy trudny. Kwestia ceny, technologii i funkcji to niejedyne, na co trzeba zwracać uwagę. Najważniejszy, moim zdaniem, jest komfort noszenia. Przecież z tego typu akcesoriów korzystamy codziennie i to po kilka godzin. Jest jeszcze kwestia firmy, która te słuchawki produkuje. Jabra od lat specjalizuje się w dostarczaniu swoim użytkownikom nowych rozwiązań audio, które są chętnie kupowane na całym świecie. Ich najnowsza propozycja skierowana jest do osób, które preferują słuchawki nauszne. Jabra Elite 45h już niebawem trafi do Polski.

Jabra Elite 45h zaprezentowano po raz pierwszy na tegorocznych targach CES. Teraz w końcu trafią do sprzedaży. Czym więc charakteryzują się te słuchawki? To przede wszystkim długi czas pracy na jednym ładowaniu. Producent obiecuje do 50 godzin słuchania muzyki i bardzo szybkie ładowanie — 15 minutowe naładowanie powinno pozwolić na 10-godzinny odsłuch. Atutem Jabra Elite 45h jest też ich waga. To zaledwie 160 g. W połączeniu z miękkimi poduszkami ze skóry syntetycznej pozwoli to na uzyskanie wyższego komfortu noszenia. Słuchawki można złożyć na płasko, co ułatwi ich transport w dołączonym pokrowcu. Do tego fizyczne przyciski, w tym jeden dedykowany asystentom głosowym (Amazon Alex, Siri i Asystent Google).

A co w środku? Duże, 40 mm głośniki mające zapewnić czysty i dobrze brzmiący dźwięk i dwa mikrofony do wygodnego prowadzenia rozmów — także w hałaśliwym otoczeniu. Do tego obsługa Bluetooth 5.0 z możliwością podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie, pasywna redukcja hałasu oraz wsparcie dla MySound. To technologia pozwalająca dostosować dźwięk wydobywający się ze słuchawek. Tu z pomocą przychodzi aplikacja Jabra Sound+, która pomoże ustawić je odpowiednio, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. W aplikacje znajdziecie też konfigurowalny korektor muzyki.

Słuchawki Jabra Elite 45h do sprzedaży trafią w najbliższych dniach i dostępne będą w wybranych sklepach detalicznych. Zapłacicie za nie 429,99 zł. Kupicie je w trzech wersjach kolorystycznych: Titanium Black, Gold Beige, Navy. Czwarty kolor, Copper Black dostępny jest wyłącznie na Amazonie.