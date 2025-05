Nowy sposób pozyskiwania energii. Taniej nawet o 40%

W Australii trwają prace nad pionierską technologią, która może znacząco obniżyć koszty produkcji energii cieplnej ze słońca nawet o 40%. Kluczowym elementem innowacji są… nietłukące się plastikowe lusterka, pierwotnie opracowane do samochodów. Projekt ma szansę zrewolucjonizować sektor przemysłowego ciepła procesowego i znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Reklama

Energia cieplna nie była jeszcze tak tania

Nowa technologia skoncentrowanej energii słonecznej (CST – Concentrated Solar Thermal) ma na celu wytwarzanie wysokotemperaturowego ciepła w zakresie od 100°C do 400°C. To przedział kluczowy dla wielu procesów przemysłowych i rolniczych – od suszenia zbóż i sterylizacji gleby, po produkcję chemikaliów, odsalanie wody czy oczyszczanie ścieków.

W przeciwieństwie do popularnych paneli fotowoltaicznych, które zamieniają światło słoneczne w energię elektryczną, technologia CST koncentruje promienie słoneczne i zamienia je bezpośrednio w ciepło, co umożliwia ich zastosowanie tam, gdzie potrzebne są wysokie temperatury.

Za opracowaniem plastikowych luster stoją naukowcy z Uniwersytetu Australii Południowej. Dzięki specjalnej powłoce z aluminium i krzemionki (Al-SiO₂) uzyskują one wysoką refleksyjność, porównywalną do tradycyjnych luster szklanych. Są jednak o 50% lżejsze, nietłukące się i możliwe do płaskiego zapakowania, co ułatwia ich transport i montaż.

W realizację projektu zaangażowane są UniSA, firma Impacts Renewable Energy oraz Uniwersytet Charlesa Sturta (CSU). W ramach pierwszej fazy, sfinansowanej przez rządowy program Australia’s Economic Accelerator Ignite, powstaną dwa pełnowymiarowe moduły, złożone z 16 paneli każdy. Zostaną one przetestowane w ośrodku badawczym „Vineyard of the Future”, który specjalizuje się w innowacjach dla przemysłu winiarskiego.

Według danych UniSA, ciepło procesowe odpowiada za 25% światowego zużycia energii i 20% emisji CO₂. Obecnie technologie odnawialne, takie jak fotowoltaika, nie spełniają wymogów temperaturowych przemysłu. Plastikowe lustra solarne mogą wypełnić tę lukę – taniej, szybciej i bardziej elastycznie niż dotychczasowe systemy.

Innowacyjna technologia może nie tylko zmniejszyć koszty produkcji energii cieplnej o 40%, ale także przyczynić się do budowy odporniejszego, niskoemisyjnego systemu energetycznego.

Grafika: UniSA