Jedyna taka Roomba s9+. Wystartowała charytatywna aukcja iRobot x Anna Halarewicz

Robotów sprzątających od iRobot raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. To cieszące się niesłabnącą popularnością produkty, które od lat pozostają liderami w swojej kategorii. O ile jednak większość czasu wyglądają one, dosłownie, tak samo jak zawsze — to zdarzają się edycje, których próżno szukać w sklepach na co dzień. Takim wydaniem jest pomalowane przez Annę Halarewicz wydanie, które można kupić wyłącznie w formie aukcji. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorek mody w Polsce. Absolwentka wrocławskiej ASP, mieszka i tworzy w Warszawie. Współpracowała m.in z takimi tytułami jak: Twój Styl, Elle, Glamour, InStyle, Cosmopolitan, Newsweek, Wysokie Obcasy, OOB magazine, oraz markami m.in OMEGA Watches, Dior, Louis Vuitton, Lancome, Bizuu, La Mania, Tatuum, Orska czy Dr Irena Eris. Zajmuje się również ilustracją książkową. Wystawiała swoje prace na licznych wystawach w Polsce i za granicą.

iRobot x Anna Halarewicz – jedyne takie wydanie Roomba s9+ dostępne na internetowej aukcji

To nie jest pierwszy raz, kiedy iRobot angażuje się w aukcję charytatywną. W ubiegłym roku polski dystrybutor – firma DLF – do współpracy zaprosiła Mateusza Sudę. Wówczas model iRobot Roomba i7+ sprzedano za ponad siedem tysięcy złotych. W ramach tegorocznej współpracy — domowy pomocnik został pomalowany przez cenioną ilustratorkę modową. Anna Halarewicz przygotowała trzy projekty, a ten który ostatecznie trafia na aukcję jest wyborem… społeczności! To miłośnicy marki w mediach społecznościowych wybrali wzór, który najbardziej im się spodobał — i taki niezwykły robot Roomba s9+ można licytować. Sama autorka projektu opowiadała:

Przedstawiłam trzy projekty dając też szansę odbiorcom, aby sami zdecydowali, który projekt najbardziej przypadł im do gustu. Przyznam, że wizja, która zwyciężyła była dla mnie sporym wyzwaniem. Wszystko to przez linearyzm grafiki, który implikował konieczność skupienia się na szczegółach.

Tym co najbardziej urzeka w projekcie jest spójność z innymi projektami autorki. To styl który trudno pomylić — ci którzy znają prace pani Halarewicz z pewnością nie będą mieć wątpliwości kto stworzył ten projekt. Poza niezwykłym wydaniem, zadbano także o odpowiednią reklamę. Zanim wystartowała aukcja — przygotowano artystyczną sesję zdjęciową oraz film promocyjny, za które odpowiedzialni są Arkadiusz Budkiewicz oraz Konrad Koterba.

To jedyne w swoim rodzaju wydanie robota sprzątającego iRobot Roomba s+ można licytować w serwisie aukcyjnym Allegro. Cały dochód z aukcji przekazany zostanie fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja potrwa jeszcze czterdzieści dni — kończy się 31 stycznia 2021, macie zatem jeszcze chwilę by się zastanowić i przyłączyć się do kupowania (i pomagania). To jedyny taki egzemplarz flagowego produktu iRoomba!