Jesteś klientem PKO BP? Te zmiany w aplikacji z pewnością polubisz

W najświeższej odsłonie aplikacji iPKO biznes, przedsiębiorcy korzystający z usług PKO Banku Polskiego, mają teraz dostęp do dwóch różnych opcji realizacji przelewów. Niektórzy bardzo na to czekali.

Dzięki nowościom w aplikacji iPKO biznes, przedsiębiorcy oraz osoby przez nich upoważnione mogą teraz wykonywać przelewy krajowe i przelewy na własne konta z dowolnego miejsca i o każdej porze za pomocą swojego smartfona. Przelewy w złotówkach są dostępne do realizacji, podczas gdy w przypadku walut obcych można je wykonywać tylko na konta własnej firmy w PKO Banku Polskim.

Maksymalna kwota jednorazowego przelewu do kontrahenta lub dostawcy za pośrednictwem aplikacji mobilnej iPKO biznes wynosi 100 000 złotych. Ważne jest, aby przedsiębiorca miał na uwadze, że tego rodzaju przelewy wpływają na ogólny dzienny limit transakcji dla firmy, który jest już wcześniej ustawiony w serwisie internetowym iPKO biznes. Warto zaznaczyć, że takie przelewy są natychmiastowo autoryzowane i nie można ich zachować do późniejszej autoryzacji.

Aplikacja iPKO biznes - aktualizacja. Jakie nowe funkcje?

W ciągu najbliższych miesięcy, aplikacja mobilna iPKO biznes otrzyma kolejne nowe funkcje. Będzie można dokonywać przelewów zewnętrznych w trybie Express Elixir. Użytkownicy będą mieli możliwość wyboru kontrahenta spośród zdefiniowanej listy.

Pojawi się opcja samodzielnego ustalać limity transakcyjne (dziennych, tygodniowych i miesięcznych) dla przelewów dokonywanych za pośrednictwem aplikacji.

Oprócz możliwości zlecania przelewów, przedsiębiorcy mają także dostęp do różnych funkcji zarządzania finansami swojej firmy za pośrednictwem aplikacji. Mogą sprawdzać saldo oraz historię kont firmowych, monitorować statusy transakcji, a także dokonywać operacji wymiany walut. Dodatkowo, aplikacja umożliwia dostęp do informacji dotyczących karty firmowej, co pozwala na zarządzanie nią, takie jak zmiana PIN-u, zgłoszenie zagubienia lub tymczasowe zablokowanie.

Aby skorzystać z nowych funkcji, przedsiębiorca lub upoważniony pracownik musi zaktualizować lub zainstalować najnowszą wersję aplikacji mobilnej iPKO biznes na swoim smartfonie. Można to zrobić, pobierając aplikację ze wszystkich najpopularniejszych sklepów: AppStore, Google Play lub Huawei AppGallery.