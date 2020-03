iPhone w 2020 bez notcha i 5G? Nowa fala przecieków w natarciu

I tak — to tylko schemat. Ale przez lata takowe są możliwie jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych urządzeń — tutaj nie ma ani notcha, ani przycisku Home. Na ile te informacje wyciągnięte ze schematów i opublikowane na łamach svetapple.sk się sprawdzą — nie wiadomo. Myślę jednak, że wielu ucieszyłoby się z takich obrotu spraw. Pytanie tylko co z tymi wszystkimi czujnikami: zostaną ukryte pod ekranem, a może… doczekają się dedykowanej belki na cienkiej ramce? Dużo pytań — mało odpowiedzi. Ale zakładam, że to kwestia najbliższych tygodni, nim i te zaczną nadchodzić. W końcu im bliżej premiery urządzeń, tym więcej szczegółów na ich temat wycieka do sieci.