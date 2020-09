Składany iPhone coraz bliżej? Apple intensywnie testuje zginane ekrany Samsunga

Składane smartfony coraz mocniej wdzierają się do naszego życia. Producenci mocno romansują z młodą, jeszcze bardzo niedojrzałą, technologią, chcąc zaoferować użytkownikom doświadczenia jakich próżno szukać w klasycznych urządzeniach. Raz wychodzi im to lepiej, raz gorzej, ale faktem jest że z każdym kolejnym wcieleniem sprzęty te nie tylko stają się trwalsze, ale też mają coraz więcej sensu. Choć przed ich upowszechnieniem (i odpowiednim wsparciem ze strony twórców aplikacji) jeszcze długa droga, to tutaj może czekać na nas prawdziwy fast track. Apple wielokrotnie udowadniało już, że potrafi dopieścić i wypromować urządzenia, które na rynku są nie od dziś — ale to oni robią z nich te użyteczne (vide: smartfony, tablety). I trudno jednoznacznie wykluczyć, że przy składanych smartfonach sprawy potoczą się inaczej.