iPhone 16e, iPhone 16 czy iPhone 15? Którego iPhone’a wybrać w 2025 roku?

Czy warto dopłacać do iPhone’a 16, czy może nowy iPhone 16e wystarczy? A co z iPhone’em 15, który wciąż ma sporo do zaoferowania? Sprawdzamy, który model opłaca się najbardziej w 2025 roku!

Czy iPhone 16e to najlepszy budżetowy iPhone w historii?

Co roku Apple wypuszcza nowe iPhone’y, a decyzja o zakupie wcale nie staje się łatwiejsza. Zwłaszcza teraz, gdy do gry wchodzi iPhone 16e – model, który ma oferować świetne osiągi za cenę na poziomie 3000 zł. I choć to niby „budżetowy” iPhone, to jego specyfikacja mocno zbliża go do droższych modeli.

Z drugiej strony mamy iPhone’a 16, czyli klasyczną „szesnastkę” z drobnymi ulepszeniami względem poprzednika. No i wciąż dostępny iPhone 15, który może stać się bardziej atrakcyjny, jeśli jego cena poleci w dół. Więc… na co najlepiej postawić w 2025 roku? Sprawdzamy.

iPhone 16e – czy to faktycznie "budżetowy" smartfon?

Apple długo eksperymentowało z "budżetową" serią SE, ale iPhone 16e wydaje się krokiem w zupełnie nowym kierunku. To już nie model z przestarzałym designem, ale pełnoprawny smartfon z 6,1-calowym ekranem OLED – tak jak iPhone 15 i 16. Jest jednak pewien haczyk: zamiast Dynamic Island, 16e ma klasycznego notcha, co nie każdemu przypadnie do gustu.

Największa zmiana? Procesor A18, czyli ten sam, który znajdziemy w iPhonie 16. To oznacza, że wydajnością 16e wcale nie odstaje od droższego modelu. W praktyce to przede wszystkim: szybkość działania, wsparcie dla Apple Intelligence i dłuższa żywotność w przyszłych aktualizacjach iOS. iPhone 15 został tutaj trochę w tyle, bo działa na starszym A16. Gdzie widać oszczędności? 16e ma tylko jeden aparat z tyłu – to 48 MP, więc jakość zdjęć będzie zbliżona do pozostałych modeli. Brakuje jednak ultraszerokokątnego obiektywu, a to spory minus dla fanów mobilnej fotografii. Nie znajdziemy tu też standardu MagSafe. Zamiast bogatej palety kolorów mamy tylko klasyczną czerń i biel.

iPhone 16 – dlaczego warto dołożyć?

Z pozoru iPhone 16 nie różni się dramatycznie od swojego tańszego brata. Ma ten sam procesor A18, ten sam ekran OLED 6,1” i taką samą bazową pamięć RAM (6 GB). Ale Apple dorzuciło kilka ulepszeń, które mogą przekonać wymagających użytkowników. Przede wszystkim – wytrzymałość. iPhone 16 dostał nową wersję Ceramic Shield, który jest teraz o 50% bardziej odporny na upadki. To drobna rzecz, ale jeśli masz tendencję do testowania wytrzymałości swojego smartfona na chodnikach, może się przydać. Druga sprawa – aparat. iPhone 16 (podobnie jak iPhone 15) ma dwa obiektywy, czyli oprócz 48 MP dostajemy jeszcze ultraszerokokątne 12 MP. Dla osób, które robią sporo zdjęć, to spory argument. No i nie zapominajmy o Dynamic Island – jeśli lubisz interaktywne powiadomienia i sterowanie multimediami w wygodniejszy sposób, to kolejny atut standardowej „szesnastki”.

A może lepiej złapać iPhone’a 15 w promocji?

Z iPhone’em 15 sprawa jest ciekawa. Technicznie to wciąż świetny smartfon – ekran OLED, Dynamic Island, podwójny aparat i solidny chip A16 Bionic. Ale kiedy zestawimy go z iPhone’em 16e, sprawa zaczyna wyglądać mniej korzystnie.

Po pierwsze – procesor. A16 jest wydajny, ale skoro iPhone 16e ma mocniejszy A18, to wybór staje się mniej oczywisty.

A16 jest wydajny, ale skoro iPhone 16e ma mocniejszy A18, to wybór staje się mniej oczywisty. Po drugie – Apple Intelligence. To nowy system funkcji AI, który będzie działał na iPhonie 16 i 16e, ale… nie na iPhonie 15. Może to oznaczać, że w kolejnych latach model ten szybciej przestanie być wspierany. Na ten moment wiele nie tracimy, ale kto wie co przyniosą nowe wersje iOS...

To nowy system funkcji AI, który będzie działał na iPhonie 16 i 16e, ale… nie na iPhonie 15. Może to oznaczać, że w kolejnych latach model ten szybciej przestanie być wspierany. Na ten moment wiele nie tracimy, ale kto wie co przyniosą nowe wersje iOS... Po trzecie – cena. Jeśli iPhone 15 mocno stanieje, nadal będzie dobrą opcją. Ale jeśli różnica w cenie między nim a 16e nie będzie duża, wybór stanie się trudniejszy.

Najważniejsze różnice

Model Procesor Dynamic Island Aparaty MagSafe Apple Intelligence iPhone 16e A18 ❌ (notch) 48 MP (1 obiektyw) ❌ ✅ iPhone 16 A18 ✅ 48 MP + 12 MP ✅ ✅ iPhone 15 A16 ✅ 48 MP + 12 MP ✅ ❌

Którego iPhone’a wybrać w 2025 roku?

Jeśli szukasz najlepszego stosunku ceny do jakości – iPhone 16e to najlepszy wybór. Ma OLED, topowy procesor A18 i solidną baterię. Brakuje mu drugiego aparatu i MagSafe, ale w tej cenie to i tak świetna oferta jak na Apple.

Jeśli zależy Ci na najlepszym „standardowym” modelu – iPhone 16 będzie strzałem w dziesiątkę. Dynamic Island, dwa aparaty, mocniejsza obudowa – to idealny model dla tych, którzy nie chcą wariantu Pro, ale oczekują pełnej funkcjonalności.

Jeśli zależy Ci na niższej cenie – iPhone 15 może być opłacalny, ale tylko wtedy, gdy kupisz go w dobrej promocji. Brak Apple Intelligence i starszy procesor sprawiają, że nie jest już tak przyszłościowy.

iPhone 16e mocno namieszał na rynku i wygląda na to, że Apple w końcu stworzyło budżetowego iPhone’a, który nie jest „okrojoną” wersją modelu sprzed kilku lat. Dla większości osób będzie najlepszym wyborem, bo oferuje flagową wydajność za mniejsze pieniądze. iPhone 16? Świetny smartfon, ale czy warto do niego dopłacać? Jeśli zależy Ci na lepszym aparacie, Dynamic Island i bardziej wytrzymałej obudowie – tak. A iPhone 15? No cóż… w 2025 roku jego los zależy w dużej mierze od promocji. Jeśli cena spadnie wystarczająco nisko, nadal może być opłacalnym zakupem.