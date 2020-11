Jailbreak na iPhone 12 Pro z iOS 14.2 już działa. Póki co tylko pokazowo

Zawsze z podziwem przyglądam się scenie jailbreakowej, która — właściwie jak każda społeczność hakucjąca, prowadzi nieustanną zabawę w kotka i myszkę z producentem sprzętu oraz oprogramowania. Nie ważne o której wersji iOS mowa, jailbreak był, jest, albo dopiero będzie — to nieuniknione. Częściej jednak trzeba na niego zaczekać dłużej, niż ludzie by chcieli. Częściej, ale nie zawsze — bo najwyraźniej Liangowi Chenowi z Singular Security Lab udało się już uruchomić Jailbreak na najnowszym smartfonie iPhone 12 Pro z iOS 14.2. Czyli najświeższą wersją oprogramowania dostępną dla wszystkich.

Jailbreak dla iOS 14.2 uruchomiony na iPhone 12 Pro

Nie trzeba było długo czekać na pierwszych użytkowników którym udało się uruchomić jailbreak na najnowszym iOS. Liang Chen zaprezentował go w praktyce — i całe „demo” można było obejrzeć na krótkim filmiku zamieszczonym na Twitterze:

iOS jailbreak demo in iPhone 12 Pro running latest iOS 14.2 by Liang Chen(@chenliang0817) at Singular Security Lab(@SingularSecLab) Ask Liang Chen or SingularSecLab about the jailbreak and his talk directly. pic.twitter.com/vypgcQdKJi — vangelis (@vangelis_at_POC) November 13, 2020

iOS 14 dotychczas cieszył się opinią naprawdę twardego przeciwnika do złamania, chociaż checkra1n kilka dni temu już serwował wsparcie dla A10(X) w nowych wersjach iOS. Jednak wszystkie one wyłącznie dla starszych generacji urządzeń, zatem prezentacja Lianga Chena to krok milowy w temacie. Czy (i kiedy) udostępni on narzędzia dla każdego – tutaj można tylko gdybać, ale mimo wszystko to duża sprawa dla wszystkich miłośników modyfikacji smartfonów Apple.