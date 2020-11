W abonamencie T-Mobile L za 75 zł, iPhone 12 mini 64 GB zamówicie z ceną na start w wysokości 938,99 zł i 24 ratach po 110 zł. Tak więc u tego operatora za samego smartfona po dwóch latach zapłacicie 3 578,99 zł, czyli 20,01 zł mniej niż cena sklepowa. W T-Mobie skorzystacie z 5G tylko w ofercie abonamentowej.

To symulacja cenowa najtańszego modelu iPhone 12, czyli mini 64GB, podobną skalę przedstawiają pozostałe modele u naszych operatorów, więc najtaniej kupicie go obecnie w Orange, który sprzedaje te smartfony znacznie taniej niż w sklepie. W przypadku iPhone 12 mini 64 GB, to jest kwota mniejsza o 300 zł w Orange, w Play droższa o 20 zł, a w T-Mobile mniejsza o 20 zł. Do tego w Orange mamy najniższą opłatę na start przy takim samym abonamencie u wszystkich operatorów.