Play dawkuje na swoich stronach dostępne modele, jeszcze wczoraj można było zamówić trzy, dziś dostępne są już cztery – iPhone 12 64GB, iPhone 12 128GB, iPhone 12 256GB i iPhone 12 Pro 512GB. T-Mobile z kolei w pierwszym rzucie dał trzy modele – iPhone 12 64GB, iPhone 12 Pro 128 oraz iPhone 12 Pro 256GB. Natomiast w ofercie Orange pojawiły się od razu wszystkie sześć modeli iPhone 12 i iPhone 12 Pro.

W naszym zestawieniu porównamy ceny dostępnego u każdego operatora najtańszego modelu iPhone 12 64GB w abonamencie za 75 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych w zasięgu każdej technologii – 2G/3G/4G/5G.

Sklepowa cena iPhone 12 64GB ustalona została w Polsce na 4 199,00 zł.

Cena iPhone 12 64GB w Orange

Orange na start wycenił iPhone 12 64GB na 399 zł, później trzeba za niego dopłacić w 24 ratach po 146 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 3 903,00 zł, czyli prawie 300 zł taniej niż cena sklepowa. Dopłacamy tu wprawdzie sporo w abonamencie, ale to i tak najtańsza opcja na korzystanie w tym smartfonie z dostępu do 5G Orange. Łączny koszt razem z abonamentem wyniesie nas tutaj 5 703,00 zł.

Można jeszcze zamówić go w opcji na raty bez abonamentu i dobrać do tego pakiet bez zobowiązanie w Orange Flex za 80 zł, ale tutaj ostateczny koszt zamknie się w kwocie 5 799 zł, czyli drożej niż w abonamencie o prawie 100 zł

Cena iPhone 12 64GB w Play

W abonamencie Play SOLO L, iPhone 12 64GB kosztuje nieco drożej na start niż w Orange, bo 499 zł i również nieco drożej w ratach – 150 zł miesięcznie. Za sam sprzęt zapłacimy więc tutaj 4 099,00 zł, a razem z abonamentem 5 899,00 zł.

Jednak w odróżnieniu od Orange, w Play mamy tańszą opcję korzystania z zasięgu 5G. Możemy zamówić go w Orange w ratach 0%, co zamknie się w kwocie 4 199,00 zł i dobrać do tego ofertę na kartę w Play za 35 zł. W tej konfiguracji łączny koszt wyniesie nas 4 899,00 zł.

Cena iPhone 12 64GB w T-Mobile

W T-Mobile zapłacimy najwięcej na start za ten model – 1 489,00 zł, ale najmniej w ratach, bo 110 zł. Łączny koszt za sam sprzęt zamknie się więc tu w kwocie 4 129,00 zł, a z abonamentem 5 929,00 zł.