Jeżeli klawiatura do iPada Pro nie przekonała Was że ma on zastąpić komputer, to takie zapowiedzi już powinny

iPad Pro przez Apple od początku reklamowany jest jako narzędzie dla profesjonalistów. Duży, przenośny, a przy tym wygodny. I brzmi super — ale nawet jeżeli został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, to ci zawsze do pracy potrzebują jednej istotnej rzeczy: oprogramowania. W tym aspekcie iPad Pro dopiero zaczyna nadganiać — i jest wciąż daleko w tyle za starszymi braćmi, czyli komputerami. Regularnie pojawiają się zapowiedzi lepszych wariantów dostępnych na iOS / iPadOS aplikacji, ale często premiery kończą się… zawiedzionymi użytkownikami. Tak było chociażby w przypadku Adobe i ich poważniejszego Photoshopa na platformy mobilne, który niby stał się dużo silniejszy i poważniejszy, ale do ideału — i pierwowzoru z komputerów — mu bardzo daleko. Ale by nie liczyć wyłącznie na zewnętrzne ekipy, Apple zabiera się ostro do roboty i, jeżeli wierzyć plotkom, ich kultowe aplikacje dla profesjonalistów niebawem zasilą bibliotekę iPada Pro.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro. I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so. You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020

Final Cut Pro X, Logic Pro X oraz Xcode na iPada Pro

Według źródeł Jona Prossera (który na polu przecieków związanych z Apple ma już co najmniej kilka trafnych informacji na koncie), Apple w pocie czoła pracuje nad tym, by na iPady Pro trafiły aplikacje dla profesjonalistów, które użytkownicy pokochali wcześniej na komputerach z macOS na pokładzie. Wsród nich wymieniane są takie aplikacje jak: Final Cut Pro X, Logic Pro X oraz Xcode. Myślę, że większości użytkowników żadnej z tych aplikacji przedstawiać specjalnie nie trzeba — bo nawet jeżeli nie mieli oni przyjemności z nimi pracować, to doskonale wiedzą że Final Cut Pro X jest programem do montażu wideo, Logic Pro X — do nagrywania muzyki, zaś Xcode — do programowania.

To aplikacje o których obecności na iPadach użytkownicy marzyli od wielu lat. I choć jeszcze 5-6 lat temu wydawały się one być kompletnie poza zasięgiem kogokolwiek, teraz tablety Apple urosły w siłę, mają większy zapas mocy i wcale nie jest to tak nierealne, jak mogłoby się wcześniej wydawać. Dodajmy do tego jeszcze nową formę obsługi urządzeń (mam tu na myśli wyposażoną w touchpad klawiaturę Magic Keyboard), a nagle wszystko zaczyna mieć dużo więcej sensu.

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad… But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀 The implications there are HUGE. Opens the door for “Pro” applications to come to iPad. I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️ — Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020

Kiedy Final Cut Pro X, Logic Pro X i Xcode będą dostępne na iPada Pro? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale jeżeli wierzyć informacjom Jona, to dwóch pierwszych programów mielibyśmy spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Xcode jednak miałby być częścią składową iOS 14 / iPad OS 14 — jeżeli to się potwierdzi, to prawdopodobnie jesienią trafi do użytkowników. Oficjalnych zapowiedzi takich zmian zaś spodziewać możemy się na konferencji WWDC, która odbędzie się już w czerwcu. W tym roku, wyjątkowo, wyłącznie w wersji online.