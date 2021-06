iPad Mini z mniejszymi ramkami i bez przycisku ma trafić do sklepów jeszcze w 2021

iPad Mini ma wierne grono fanów, którzy z wielu powodów nie są zainteresowani żadnym innym wariantem wcielenia tabletu. Sama konstrukcja od lat jednak stoi w miejscu — i kiedy więksi bracia mogą liczyć na mniejsze ramki, czytniki linii papilarnych wbudowane w przycisk włączania i inne cuda — tutaj wciąż pozostaje skostniały design. Ale według najnowszych plotek do których dotarła redakcja Bloomberga, wkrótce miałoby się to zmienić. Nowy iPad Mini czy — jak wolicie — iPad Mini 6. generacji, miałby trafić do użytkowników jeszcze w tym roku, niestety — żadne konkrety nie są znane.

Według źródeł Marka Gurmana, największą zmianą w szóstej generacji iPada Mini będzie jego wygląd. Rzec by można, że dla najmniejszego wariantu tabletu Apple będzie to prawdziwa rewolucja, bo po wielu latach doczeka się konkretnej zmiany, obok której trudno będzie przejść obojętnie. Wcześniej poza tym, że z każdą generacją stawał się coraz szybszy, zmieniał się głównie ekran — sama bryła pozostawała bez większych zmian. Teraz dzięki pomniejszeniu ramek, bez zwiększania całej konstrukcji tablet będzie mógł zaoferować większy wyświetlacz. Wilk syty i owca cała.

Fajna wiadomość, bo mam wrażenie, że to jeden z produktów dość mocno zaniedbany w portfolio giganta — a teraz nareszcie pojawi się okazja by odmienić jego los. Mam tylko nadzieję, że zeszłoroczne wiadomości o tym że w kolejnej wersji wciąż będzie on posiadał port Lightning (a nie USB-C, jak iPad Air oraz iPad Pro) okażą się nieprawdą i jednak Apple zdecyduje się tutaj na drobne zmiany.

Brzmi świetnie, ale niestety — na tę chwilę to wszystko tylko plotki, przecieki i mniej lub bardziej zaufane wieści od wewnętrznych informatorów redakcji Bloomberga. Pewnym jednak jest, że taki tablet wielu użytkowników przywitałoby z otwartymi ramionami. Zwłaszcza, jeżeli nie zwalałby ceną z nóg.