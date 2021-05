Minęło tyle lat, Apple wciąż nie potrafi ujarzmić widżetów

W przypadku iOS-a i iPadOS-a użytkownicy również mogą czuć się trochę oszukani. Być może widżety na Androidzie nie wyglądają tak atrakcyjnie i nie wkomponowują się równie dobrze w system, ale są praktyczne, a wybór jest przeogromny. Co najważniejsze, są interaktywne, więc z poziomu ekranu głównego można zrobić znacznie więcej, aniżeli przy pomocy widżetów na iOS. Nic więc dziwnego, że użytkownicy tworzą mock-upy i koncepty mające pokazać, czego oczekujemy od Apple w tym kontekście.

Bałagan z widżetami w iOS 14. Czas na porządki

A firma z Cupertino kompletnie pogubiła się w tym temacie, czego najlepszym dowodem jest brak przekonania i konkretnych działań, bo w iOS pozostawiono niezły bajzel na ekranie bocznym obok ekranu blokady. Tam pozostawiono możliwość korzystania z poprzedniego rodzaju widżetów (tych, których nie można umieścić wśród ikon), które otrzymały dedykowaną sekcję poniżej pozostałych widżetów.

Aktualizacja iOS 14.6 przysparza problemów z baterią

Oznacza to, że jeśli dana aplikacja nie została zaktualizowana i oferuje innego rodzaju widżet, z którego nadal korzystamy, to mogą one być umieszczane tylko w tej dedykowanej im przestrzeni. Zmiana kolejności odbywa się tylko w ramach tych dwóch sekcji, więc czasem te najbardziej przydatne widżety nie mają szansy być najłatwiej dostępnymi. O braku możliwości umieszczania widżetów na iPadzie wśród ikon, w dowolnym miejscu na każdym z ekranów, wolę już się nie rozpisywać…