Funkcja znana w Androidzie od lat w końcu na iOS

Jeszcze niedawno Apple znane było z tego, że być może nie wdraża nowych funkcjonalności przesadnie szybko, ale kiedy już to robi – to zazwyczaj ich działanie znacznie przebija jakością i niezawodnością wszystkie dotychczasowe implementacje. Cóż, tak było kiedyś. Dziś każda nowa wersja iOS wzbudza w użytkownikach myśl o bugach i błędach, które stały się nieodłączną cześcią systemu mobilnego od Apple. iOS 14 wita nas chociażby błędami w jednej z najważniejszych nowości, czyli zmianie domyślnych programów. Póki co druga z zapowiadanych nowości, widgety, wydaje się działać bez problemu. Dzięki niej użytkownicy iPhone’ów mają dostęp do zupełnie nowych funkcjonalności, ponieważ deweloperzy zaczynają już wypuszczać pierwsze widgety do swoich aplikacji.

Wyszukiwanie w Google z poziomu pulpitu w iOS

Osoby, które zaktualizowały telefon do iOS 14 i używają na telefonie usług od Google (przeglądarki, poczty etc.) mogą już cieszyć się jeszcze lepszym działaniem aplikacji tego producenta na swoich smartfonach. Jeżeli bowiem ściągną z App Store aplikację „Google”, będą mogli przypiąć jej widget na ekranie głównym. On z kolei pozwoli im na szybkie wyszukiwanie treści w sieci z poziomu pulpitu, a także – uruchomienie Asystenta Google jednym kliknięciem. Jest więc to równie proste jak uruchomienie Siri, a pamiętajmy, że Asystent Google ma nad nią tę przewagę, że obsługuje język polski.