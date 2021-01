Niestety tak często nadal jest, mimo ogólnoświatowego trendu odchodzenia od telewizji, operatorom nadal udaje się namówić na pełne pakiety w imię zasady w pakiecie taniej, a może się przyda, dorzucimy jeszcze telefon domowy, żona będzie zadowolona.

W rezultacie i tak później dokupuje się dodatkowo Netfliksa, HBO GO czy Amazon Prime Video, bo z tych kilkuset programów rzeczywiście nic sensownego nie da się wybrać.

Nie mam nic do usług konwergentnych, to przyszłość, bo rzeczywiście można łączyć usługi, które w pakiecie kosztują taniej, tylko nie trzeba od razu brać ich wszystkich. Postanowiłem więc w imię optymalizacji kosztów, które może w miesiącu nie są tak odczuwalne, ale już w skali roku, dwóch mogą być naprawdę spore, „ogołocić” oferty naszych wybranych operatorów z telewizji, telefonu domowego itp.

Oferta Orange Love bez telewizji

Punktem wyjścia będzie tu najtańszy pakiet z telewizją, czyli Standard za 109,99 zł. Zawiera on:

internet stacjonarny do 300 Mb/s

abonament komórkowy (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych).

112 kanałów (w tym 69 HD i 2 w 4K)

modem, dekoder

telefon domowy

Sam internet stacjonarny do 300 Mb/s kosztuje 59,98 zł. Jakbyśmy mieli dokupić osobno do tego podobną, co w Orange Love ofertę komórkową wydalibyśmy przynajmniej 25 zł (Orange Flex – pełen no limit na rozmowy, wiadomości i 15 GB transferu danych). Razem zapłacilibyśmy 84,98 zł miesięcznie.

Zostajemy jednak w pakiecie Orange Love, ale wyrzucamy z niego telewizję i telefon domowy i zostaje nam pakiet Mini za 79,99 zł, który zawiera tylko internet stacjonarny, modem oraz abonament komórkowy (też pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz nieco mniej, bo 10 GB, ale ze światłowodami w domu i WiFi więcej nie będziemy potrzebować).

Jak wspominałem pierwszy pakiet z telewizją kosztuje 109,99 zł, a więc zostaje nam w kieszeni dokładnie 30 zł. W tej cenie zakupimy miesięczny dostęp do HBO GO czy Amazon Prime Video, jeszcze zostanie 5 zł lub dopłacimy 4 zł na Netfliksa i nagle okaże się, że jest co oglądać, a i z telewizji w razie potrzeby też skorzystamy podłączając się pod antenę na dachu.

Oferta UPC bez telewizji

Jest jeszcze jeden operator, który poszedł w ślady Orange i w swojej ofercie łączonej zawarł wszystkie usługi. W najtańszym planie z telewizją za 94,99 zł znajdziemy:

internet stacjonarny do 300 Mb/s

abonament komórkowy (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych)

131 kanałów (w tym 101 HD)

modem, dekoder

Osobna usługa internetu stacjonarnego do 300 Mb/s kosztuje 49,99 zł (TV na start to kanały z cyfrowej telewizji naziemnej, więc nie trzeba się nawet podłączać do anteny na dachu), ale podobnie jak w Orange znajdziemy tu opcję samego internetu z abonamentem komórkowym, za co razem zapłacimy 69,99 zł miesięcznie.

Tak więc w przypadku UPC w kieszeni zostaje nam dokładnie 25 zł, w sam raz na HBO GO czy Amazon Prime Video.

HBO GO i Tidal w pakiecie z internetem stacjonarnym w Netii

Na koniec ciekawostka i operator, który już dostrzegł potencjał pakietów internetu stacjonarnego bez zwykłej telewizji, za to z dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami oraz z muzyką.

Chodzi o operatora Netia, gdzie za 80 zł dostajemy internet stacjonarny do 300 Mb/s, osprzęt i dostęp do HBO GO i Tidala (łącznie miesięcznie kosztują te usługi 45 zł). Nie mamy tu wprawdzie abonamentu komórkowego, ale ten możemy dokupić za wspomniane 25 zł i całościowo wyjdzie podobnie jak w Orange.

Dobrym przykładem na połączenie oferty komórkowej ze światłowodami jest dzisiejsza promocja T-Mobile, w której abonenci komórkowi tego operatora mogą korzystać ze światłowodów do końca roku za darmo. Przy najtańszym planie na internet stacjonarny za 59 zł, daje to oszczędność do końca roku na poziomie 649 zł. To niemal dwuletni koszt subskrypcji na HBO GO czy Amazon Prime Video.

Jest jeszcze Vectra, ale tam internet stacjonarny sprzedawany jest w pakiecie z Netfliksem jedynie na 3 miesiące do 6 miesięcy w zależności od wybranego abonamentu.