Interfejsy samochodowe – współpraca z gigantami technologicznymi furtką do stałej innowacji?

Teraźniejszość

Tak oto dochodzimy do dzisiejszych czasów i obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym.

Z danych dotyczących liczby sprzedanych aut na świecie wynika, że peak nastąpił w 2017 roku i od tamtej pory sprzedaż samochodów powoli zaczęła spadać. W świetle szybko rozwijających się alternatywnych metod posiadania auta, coraz mniej osób chce je mieć na własność. Usługa wynajmu zyskuje coraz większą popularność. Od trzech ostatnich lat systematycznie rosną przychody tego segmentu rynku, a prognozy wyglądają bardzo obiecująco.

Niezależnie od tego czy samochód jest nasz, w leasingu czy wypożyczony, czas który w nim spędzamy nieustająco rośnie. Przeciętny Europejczyk spędza w aucie 1,5 godziny dziennie. Co ciekawe, rekord należy do Polaków, którzy w swoich pojazdach spędzają średnio do 2 godzin dziennie. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda nieco lepiej, przeciętny Amerykanin w swoim samochodzie spędza średnio godzinę dziennie.

W świetle tych danych nie ma się co dziwić, że producenci aut o uwagę kierowców rywalizują nowinkami technologicznymi. Pojazdy stają się obecnie poligonem doświadczalnym dla różnych nowych technologii, co nie zawsze kończy się szczęśliwie dla użytkownika. Na przykład sterowanie nawiewami centralnymi w Porsche Panamera odbywa się poprzez wejście w odpowiednią sekcję w menu i wodzenie palcem po ekranie do uzyskania odpowiedniego kąta strumienia powietrza. Nie da się tego zrobić, jak do tej pory, regulując kierunek nawiewu, bezpośrednio poruszając wentylatorami. Inną ciekawostką jest to, że w Tesli Model 3 jedyną możliwością otwarcia schowka pasażera jest kliknięcie w guzik na tablecie centralnym. Bez włączonego samochodu nie dostaniemy się do schowka. Z kolei w aucie Range Rover Velar, sterowanie kątem pochylnia ekranu infotainment odbywa się właśnie na tym ekranie, z pozycji ukrytego w interfejsie menu. Tutaj również, podobnie jak w Porsche, nie uda nam się zrobić tego „ręcznie”.

Świetnym przykładem – wciąż nieudanych – prób wdrożenia nowych funkcji do samochodów jest nawigacja. Nasze smartfony przyzwyczaiły nas do pewnego standardu obsługi i personalizacji, jakie oferują Google Maps oraz Apple Maps, a także do – na bieżąco dostarczanych – informacji o natężeniu ruchu czy zdarzeniach drogowych. Niestety większość wbudowanych w autach nawigacji staje się nieaktualna w momencie wyjechania samochodem z salonu. Aktualizacje mapy robione są maksymalnie kilka razy do roku i rzadko kiedy zdarza się, żeby była ona w stanie pokazywać jakiekolwiek informacje „na żywo”, nie wspominając już o integracji z miejscami, które mamy zapamiętane na mapach w swoim telefonie.

Doszliśmy dziś do momentu, w którym dashboard służy do wszystkiego – tylko czy to rzeczywiście jest ułatwienie? W momencie, kiedy wszystkie elementy interfejsu znajdują się na ekranach dotykowych, a podstawowe funkcje zostały ukryte pod warstwami rozwijanych menu, użyteczność spada na bardzo niski poziom i powoli zaczyna utrudniać życie kierowcy. Nowych aut za każdym razem musimy uczyć się od początku, każdy z producentów samochodów wypracował własne zasady projektowania interfejsu dla systemu infotainment. Drugim problemem jest to, że każdy koncern czy brand ma swoją własną wizję tworzenia interfejsów cyfrowych, które nie są podobne do niczego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni – mowa tu oczywiście o Androidzie i Apple.

Ponad 78% koncernów produkujących auta potrzebuje więcej niż rok na wdrożenie nowego rozwiązania na taśmy produkcyjne. Długi czas wprowadzenia rynkowej innowacji w swój produkt jest problemem. Jeszcze większym problemem jest to, że okres, w którym projektuje się nowe auto trwa około 4 lata. To co obecnie znajduje się na deskach kreślarskich np. w BMW czy Mercedesie, ujrzy światło dzienne dopiero w 2024.

Innowacje w branży motoryzacyjnej są wdrażanie w sposób rozproszony. Zbyt duża liczba producentów współzawodniczy ze sobą, przez co wyklucza szanse na udane wdrożenie wszystkich składowych systemu ułatwiającego obsługę samochodu. Te wszystkie problemy wpływają na to, że obecnym interfejsom w autach brakuje przyjemnego user experience. Innowacje wdrażane są po omacku, aby tylko wypełnić broszury reklamowe.

Jak być powinno?

Odejdźmy na chwilę od samochodów i przyjrzyjmy się temu, jak z rozwojem i obsługą interfejsów radzą sobie producenci innych otaczających nas na co dzień urządzeń – smartfonów, smart zegarków, tabletów i komputerów.

Każdy z nas korzystając z tych, czy innych urządzeń customizuje je do własnych potrzeb i upodobań. Dostępne na nich aplikacje idą nawet o krok dalej i same, z czasem, dostosowują się do sposobu, w jaki z nich korzystamy. Wszystkie urządzenia integrują się na bieżąco w ramach wspólnego ekosystemu. Dzięki temu nieważne z jakiego urządzenia korzystamy, mapa zawsze wie, gdzie mieszkamy i jakim środkiem komunikacji najczęściej podróżujemy.

Nowe urządzenie wyjęte z pudełka wystarczy uruchomić i dosłownie zbliżyć do innego urządzenia, z którego korzystamy a synchronizacja przebiega natychmiastowo i praktycznie bez naszej ingerencji.

Interakcja pomiędzy autem a pozostałymi urządzeniami przebiega jednak nadal jednokierunkowo. Po połączeniu telefonu z samochodem możemy zsynchronizować listę kontaktów lub – w lepszym wypadku – wyświetlić interfejs telefonu na ekranie naszego infotainment dzięki Apple Carplay czy Android Auto. Samochody nadal opierają się przed byciem częścią ekosystemu urządzeń, z których korzystamy na co dzień.

Na całe szczęście widać już światełko w tunelu i stopniowe otwieranie się producentów aut na zewnętrznych dostawców oprogramowania i interfejsów.

Już od 2017 roku Volvo współpracuje z Google nad wprowadzeniem do swoich samochodów systemu operacyjnego Android Automotive, który pozwala na pełną integrację z ekosystemem użytkownika, dostęp do asystenta głosowego i sklepu z aplikacjami oraz aktualizacje over-the-air. System testowany na początku w eksperymentalnej marce Polestar, już teraz, w wybranych krajach, wchodzi na rynek w elektrycznym modelu XC40 Recharge.