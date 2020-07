Jeżeli chcecie sprawdzić, jak Intego Antivirus sprawdzi się w waszym przypadku, możecie to zrobić bez problemu. Twórcy na swojej stronie pozwalają wam pobrać program i korzystać z jego pełnej funkcjonalności przez 7 dni (do pobrania stąd). Patrząc na to, jak rozbudowana jest wersja na MacOS, nietrudno przewidzieć, że w najbliższym czasie także wersja na PC będzie zyskiwała na funkcjonalności. Kto wie, być może niedługo zagrozi ona największym tuzom tego rynku.

Jeżeli chcecie na własnej skórze przekonać się, co ma do zaoferowania Intego Antywirus i zainstalować go na swoim PC, pobierzecie go na TEJ stronie (obecnie z 15 proc. zniżką). Jeżeli natomiast posiadacie sprzęt od Apple, to pełny pakiet Internet Security na Mac OS możecie dostać z 50 proc. rabatem.

Materiał powstał we współpracy z firmą Intego.