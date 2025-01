Jak zainstalować Androida na Windows 11

Już od prawie dekady korzystam ze smartfona z iOS na pokładzie, w kolejnych modelach iPhone, ale nadal lubię czasem zagrać sobie w mobilne gry, dostępne tylko na Androidzie. Do tej pory, wykorzystywałem do tego starą Motorolę One, niestety już od jakiegoś czasu niedomaga, więc zacząłem poszukiwania innego rozwiązania - zainstalowania Androida na moim komputerze z Windows 11.

Swoje poszukiwania zacząłem od oczywistego kierunku, w postaci emulatorów mobilnego systemu Android na desktopowym Windowsie.

Próbowałem chyba wszystkiego, począwszy od MeMU Play, GameLoop czy BlueStacks, a kończąc na zmodyfikowanej wersji Windows Subsystem for Android.

Jeśli chodzi o emulatory, to istna katastrofa z pożeraniem zasobów laptopa - korzystam z DELL XPS 13, w którym to do tej pory nie usłyszałem wiatraków, a jak odpalałem któryś z tych emulatorów, to za każdym razem laptop odpalał mi się jak helikopter.

Z kolei zmodyfikowana wersja WSA z Google Play (instalatory znajdziecie na GitHubie - WSABuilds), działała znakomicie przez miesiąc, później nie wiedząc czemu - wszystkie pozycje z Androida przestały się nagle uruchamiać.

Zważywszy na to, że od marca 2025 roku, Microsoft zakończy wsparcie dla Windows Subsystem for Android, więc i zmodyfikowane wersje mogą przestać działać, kontynuowałem dalsze poszukiwania. W ten sposób trafiłem na projekt Bliss OS.

Android 12 na Windows 11

Bliss OS to projekt opensource, jego źródła znajdziecie na GitHub, a przez stronę Bliss OS, możecie pobrać obrazy dla systemu Android 11 - Bliss OS 14, Android 12 - Bliss OS 15 oraz dla Android 13 - Bliss OS 16 i Bliss OS Zenith.

Jak wybrałem najprostszą opcję i odwracalną, a więc gotowy instalator na Windows 11, który możecie pobrać pod tym linkiem. Do tego potrzebujemy jeszcze obraz Androida, ja wybrałem ostatnią stabilną wersję, czyli Android 12 - Bliss OS 15.

Po pobraniu archiwum z instalatorem z GitHub i rozpakowaniu go, znajdujemy plik Androidx86-Installv29.0000, w ścieżce: Androidx86-Installer-for-Windows-2.9.0.1\Androidx86-Installer-for-Windows-2.9.0.1\bin\make_installer.

Uruchamiamy instalator, wskazujemy lokalizację na dysku do naszego pobranego obrazu systemu Android, określamy miejsce instalacji i rozmiar dysku, jaki będziemy potrzebowali na Androida. Osobiście zostawiłem domyślne wartości, są wystarczające na moje trzy czy cztery pozycje, z których korzystam.

Android zainstaluje się jako wirtualny napęd, a do którego dostęp można uzyskać, restartując system z menu odzyskiwania - Uruchamianie zaawansowane.

Osobiście ułatwiłem to sobie poprzez skrót na pulpicie, z poleceniem shutdown.exe /r /o /f /t 0

Po restarcie uruchamia się nam odpowiednie menu, w który wybieramy opcję: Użyj urządzenia.

No i później - Android-OS.

Uruchamia nam się pełna wersja Androida 12 na komputerze, z obsługą myszki czy gładzika (służą też do zmiany pulpitów na Androidzie) oraz klawiatury (działa nawet przycisk PrtScr do robienia zrzutów). Po zalogowaniu na konto Google, mamy dostęp do zasobów sklepu Google Play.

Całość prezentuje się wyśmienicie, Android korzysta w pełni z zasobów komputera, dzięki temu działa błyskawicznie i płynnie, lepiej niż w jego domyślnym środowisku, czyli na smartfonie czy tablecie. Trzeba oczywiście przyzwyczaić się do korzystania w miejsce dotyku z myszki (gładzika) i klawiatury, ale jest to na tyle intuicyjnie, że szybko się przestawicie.

Co więcej, jeśli posiadacie jakiegoś starszego dotykowego Microsoft Surface Pro, czyli "tableto-komputera", możecie pobrać ze strony BlissOS wersję na to urządzenie, z wbudowaną poprawką linux-surface, a więc z działającym dotykiem - więcej o tej poprawce na GitHub.

Dobra wiadomość jest jeszcze taka, że jak w Waszej grze są uciążliwe reklamy - Bliss OS je domyślnie blokuje, w sensie pojawiają się, ale ich czas wyświetlania automatycznie się zeruje.