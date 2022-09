Firma Gemius przygotowała raport „E-commerce w Polsce w roku 2022”, z którego możemy się dowiedzieć, że automaty z paczkami firmy InPost są bez dwóch zdań najchętniej i najczęściej wybieraną opcją dostaw paczek przy zakupach online w naszym kraju.

Świetne wyniki InPost. Ponad 3/4 osób kupujących online wybiera Paczkomat

81 procent kupujących online wybiera, żeby ich zakupy trafiły do Paczkomatu, a 83 procent uważa tę formę dostawy za najbardziej zachęcającą do dokonania transakcji - z czego zaledwie 43 procent osób uważa, że kurier dostarczający paczkę do domu lub pracy jest wygodnym rozwiązaniem. Jak chwali się sam InPost, takie statystyki oznaczają wzrost sympatii do usługi o 2 procent w porównaniu do 2021 roku.

Co jednak ciekawe, Paczkomaty w szczególności odpowiadają klientom w młodym wieku, tak zwanym przedstawicielom pokolenia „Z” (od 15 do 24 lat), gdzie 89 procent respondentów motywuje dokonanie zakupu danego towaru dostępnością sieci urządzeń InPost jako formy dostawy zamówienia.

Co na to prezes InPost?

Rafał Brzoska, prezes oraz założyciel InPost, przyznał, że jest bardzo zadowolony z tego wyniku oraz że skok o 4 punkty procentowe względem zeszłego roku jest rezultatem rozbudowy sieci maszyn. Brzoska w swojej wypowiedzi stwierdził, że firma osiągnęła to, do czego dążyła - czyli do ograniczenia dotarcia do najbliższego urządzenia do zaledwie 7-minutowego spaceru oraz wyeliminowania konieczności poruszania się samochodem, co ma iść w parze z podejściem przyjaznym dla środowiska. Nie można jednak wykluczyć tego, że na popularność automatów z paczkami wpływa rosnące tempo życia - i odbiór przesyłki w dowolnym momencie jest zwyczajnie wygodniejszy, niż oczekiwanie na kuriera.

Należycie do tej większości? Czym motywujecie swój wybór opcji dostawy podczas robienia zakupów online?

Źródło: Informacja prasowa

Stock Image from Depositphotos