InPost Mobile 2.0, nowa wersja aplikacji mobilnej InPostu zadebiutowała 8 listopada 2019 roku, a wraz z nią funkcja zdalnego otwierania skrytek Paczkomatów kilkoma kliknięciami w aplikacji. Wtedy, funkcja ta miała za zadanie rozładować kolejki przed Paczkomatami w okresie przedświątecznym, dziś spełnia jeszcze ważniejszą rolę profilaktycznego zapobiegania przenoszenia się wirusa.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost:

Wiedzieliśmy, że uruchomienie nowatorskiego rozwiązania na polskim rynku logistycznym, jakim jest aplikacja mobilna do zarządzania Paczkomatem będzie bardzo dobrym pomysłem. Jednak do czasu pandemii nikt nie przewidywał, jak bardzo właśnie to rozwiązanie będzie potrzebne i jak świetnie zda egzamin. Spodziewamy się stałej zmiany nawyków konsumenckich w Polsce i poza jej granicami – gdy walka z wirusem się skończy, klienci nadal będą doceniać szybkość, higienę, wygodę i inne korzyści naszego rozwiązania.