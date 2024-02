Komunikacja jutra z wykorzystaniem AI — Innowacje od T-Mobile na MWC 2024

Deutsche Telekom ma niejeden pomysł na wykorzystanie AI w komunikacji. Na tegorocznym Mobile World Congress w Barcelonie, Claudia Nemat, członkini zarządu DT ds. technologii i innowacji, zarysowała wizję przyszłości, w której sztuczna inteligencja staje się integralną częścią naszej codzienności. Na targach zaprezentowano realne zastosowania AI w produktach i usługach firmy. Przyjrzyjmy się bliżej, jak Deutsche Telekom wykorzystuje AI w różnych obszarach swojej działalności, włączając w to rozwój smartfonów, rozwiązania sieciowe, systemy bezpieczeństwa oraz wykorzystanie technologii 5G w produkcji telewizyjnej.

"Sztuczna inteligencja pojawiła się w naszym świecie i rozgości się tu na dobre. Na tegorocznym Mobile World Congress pokazujemy, w jaki sposób Magenta AI może poprawić i usprawnić codzienne życie. Nasze sieci już teraz budowane są przy wykorzystaniu AI. Będą chronić użytkownika od momentu wejścia do Internetu. I staną się siłą napędową cyfryzacji, wspierając ludzi i firmy." - mówi Claudia Nemat, członkini zarządu ds. technologii i innowacji, opisując podejście Grupy DT do tematyki AI.

Sztuczna inteligencja w smartfonach

W Barcelonie firma zaprezentowała prototypy T Phone’ów, które wyposażone są w zaawansowane funkcje AI. Wartość dodana tych urządzeń polega na możliwości płynnego i automatycznego wykonywania złożonych zadań na podstawie prostych instrukcji użytkownika. W ramach koncepcji smartfona jutra, Deutsche Telekom skupia się na stworzeniu osobistego asystenta, który nie tylko odpowiada na polecenia głosowe lub tekstowe, ale również analizuje kontekst i wykonuje zadania zgodnie z intencjami użytkownika. Na przykład, poprzez wypowiedzenie krótkiego zdania z prośbą o znalezienie najlepszego połączenia autobusowego na lotnisko, T Phone może szybko przeszukać dostępne opcje, uwzględniając różne czynniki, takie jak czas podróży, koszty i preferencje użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mają zaoszczędzić czas i wysiłek, eliminując potrzebę korzystania z wielu aplikacji czy przeglądania ofert.

Robotyczny router przyszłości

Router to kluczowy element naszych domowych sieci, ale najczęściej kurzy się on gdzieś w kącie pokoju. Deutsche Telekom chce to najwyraźniej zmienić. W ramach projektu "Concept T" firma eksperymentuje z różnymi koncepcjami routerów, które nie tylko zapewniają niezawodne połączenie z internetem, ale także pełnią rolę inteligentnych asystentów domowych.

Jednym z najciekawszych projektów jest router w formie robota, który nie tylko przemieszcza się po domu, ale również monitoruje i informuje o różnych aspektach życia domowego. Przykładowo, Router-robot XXL może analizować wilgotność gleby w doniczkach z roślinami i informować właściciela, gdy będą potrzebowały podlania. Urządzenie jest przy tym modułowe, co oznacza, że można je dostosować zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności, aby lepiej pasowało do potrzeb i preferencji użytkowników.

Lepsza ochrona sieci już od przyszłego roku

Bezpieczeństwo w internecie staje się coraz ważniejszym zagadnieniem. "Magenta Security on Net" to nowa koncepcja bezpieczeństwa online, która wykorzystuje AI do zapewnienia lepszej ochrony dla różnorodnych urządzeń, które łączą się z siecią dzięki Deutsche Telekom. Rozwiązanie jest już niemal gotowe i można je było wypróbować na targach w Barcelonie. Jedną z kluczowych zalet tej technologii jest jej wszechstronność i dostępność dla różnych typów urządzeń – od smartfonów i tabletów po samochody i urządzenia przemysłowe. Dzięki AI system może monitorować zachowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i reagować na potencjalne zagrożenia, zanim dojdzie do ich eskalacji. Deutsche Telekom ma zintegrować AI z siecią, co pozwala na szybką reakcję w przypadku zmieniających się warunków lub zagrożeń. "Magenta Security on Net" ma być dostępne dla klientów sieci Deutsche Telekom od 2025 roku.

Sieć 5G w produkcji telewizyjnej

Deutsche Telekom eksploruje też nowe możliwości wykorzystania technologii 5G. Produkcja telewizyjna to kolejny obszar, który ma zostać poddany rewolucyjnym zmianom. W partnerstwie z Sony, DT pracuje nad wykorzystaniem sieci 5G do poprawy jakości nadawania na żywo i elastyczności realizacji programów. Podczas Mobile World Congress firma zaprezentowała postępy, jakie udało im się poczynić na tym polu, łącząc platformę VideoIPath firmy Nevion z interfejsami programowania sieci 5G. To rozwiązanie pozwala uzyskać niskie czasy reakcji i stabilną przepustowość, co jest kluczowe dla produkcji realizowanych na żywo. Dzięki technologii 5G jakość usług może być dynamicznie dostosowywana do potrzeb, co przekłada się na lepsze doświadczenia dla widzów.

Warto tu dodać, że Deutsche Telekom jest technicznie gotowa do samodzielnego działania w 5G już od grudnia 2021 roku. Powoli nadchodzi moment, w którym 5G będzie funkcjonować bez 4G w sieci rdzeniowej. Klienci firmy mają doświadczyć tej transformacji już w drugiej połowie 2024 roku.

Mniejsze i lżejsze maszty nadawcze

Ostatnia innowacja od Deutsche Telekom, o której warto wspomnieć to mobilne maszty. Firma wprowadza nową generację ultramobilnych urządzeń, które są mniejsze, lżejsze i bardziej wydajne od swoich poprzedników. Nowa wersja mobilnych masztów DT przynosi za sobą szereg ulepszeń. Dzięki zastosowaniu różnych częstotliwości, włączając w to częstotliwości przemysłowe, urządzenia te mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach – od obszarów miejskich po tereny wiejskie. Oprócz 2,6 i 3,6 GHz anteny wykorzystają też widmo 1,8 i 2,1 GHz oraz częstotliwości 5G w zakresie 3,7 GHz. Firma informuje również, że zwiększono również wydajność, co ma umożliwić obsługę większej liczby użytkowników jednocześnie i zapewniając stabilne połączenie nawet w przypadku dużego obciążenia sieci.