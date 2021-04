Korzystam z planu Virgin Net 220 za 50 zł miesięcznie, co uwzględniając moje dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z ofert na internet mobilny (nju mobile, Orange Flex) pozwalało mi już na start nie martwić się już o jego zużycie, nawet przy intensywnym korzystaniu.

Korzystam dość intensywnie, na co dzień pracuję z domu, internet praktycznie jest w użyciu przez cały dzień. Głównie pracuję w przeglądarce, ale transfer danych schodzi na różne aktywności, wliczając w to korzystanie z mediów społecznościowych, dużej ilości treści wideo na stronach czy na YouTube, aktualizacje systemu na komputerze i smartfonie, synchronizacja plików i zdjęć, zrzutów ekranu pomiędzy urządzeniami czy instalacje i aktualizacje aplikacji i gier, głównie na smartfonie.

Akurat w tym analizowanym okresie nie oglądałem dużo filmów czy seriali, może z kilka odcinków serialu na Apple TV+, więc nie powinno to zaburzać ogólnego zużycia danych na inne aktywności przy korzystaniu na co dzień z internetu mobilnego na komputerze i smartfonie.

Przerzućmy teraz raport od Virgin Mobile do tabelki i obliczmy średnie zużycie.

Data Zużycie w MB Średnie zużycie na dzień w MB Miesięczne zużycie w MB (31 dni) 16.03.2021 3275,29 4243,28 131541,68 17.03.2021 5363,04 18.03.2021 5971,43 19.03.2021 4422,02 21.03.2021 2686,89 22.03.2021 3364,58 23.03.2021 2700,36 24.03.2021 4047,75 25.03.2021 2699,34 26.03.2021 5624,61 28.03.2021 675,1 29.03.2021 3305,17 30.03.2021 9869,62 31.03.2021 5400,72 Razem (14 dni) 59405,92

Przez 14 dni marca łącznie zużyłem prawie 60 GB transferu danych, co średnio na dzień daje nam ponad 4 GB. Uwzględniając to średnie dzienne zużycie i przy założeniu, że codziennie przez cały miesiąc korzystam w podobny sposób z dostępu do sieci, potrzebuję co miesiąc oferty z limitem minimum 130 GB na pełnej prędkości.

Zostaje więc 90 GB na filmy i seriale. Na godzinę odtwarzania treści wideo (automatyczne dopasowanie jakości odtwarzania do prędkości internetu, nie oszukujmy się – na internecie mobilnym nie obejrzymy komfortowo treści 4K) musimy liczyć minimum 1 GB transferu danych. Tak więc przełoży się to na 90 odcinków serialu czy 45 filmów.

To oczywiści symulacja zużycia dla jednej osoby, pracującej zdalnie. Jeśli macie ofertę na internet mobilny, z którego korzysta więcej osób w domu, dobierając ofertę musicie to uwzględnić. Tak samo, jak to, czy pracują/uczą się w domu, korzystając z dostępu do sieci czy nie.

Oferty na domowy internet mobilny z limitem minimum 130 GB

Jeśli chodzi o oferty na internet mobilny bez zobowiązania – co powinno być istotne dla osób, które tymczasowo chcą z nich korzystać, bo za chwilę będą mieli dostęp do stacjonarnego, jest sporo ofert z limitem 100 GB (maksymalnie 120 GB w nju mobile). Jednak w takim przypadku trzeba liczyć się z ograniczeniami i liczeniem zużycia. Powyżej 130 GB dostępna jest tylko przedmiotowa oferta Virgin Mobile – 220 GB za 50 zł miesięcznie.

W przypadku ofert z zobowiązaniem na dwa lata, każdy z operatorów infrastrukturalnych posiada takową.

W Orange limit transferu 250 GB danych kosztuje 59,99 zł. W Play z routerem – 200 GB – 65 zł (na start 89 zł, 5 zł miesięcznie za urządzenie) i 500 GB za 110 zł (na start 99 zł, 30 zł miesięcznie za urządzenie). Bez urządzenia, 200 GB w miesiącu kosztuje 60 zł.

W Plusie 200 GB transferu w miesiącu kosztuje 70 zł, 500 GB – 100 zł, a 1 TB – 200 zł. T-Mobile również ma 3 plany z sensownymi limitami, za 69 zł – 200 GB, 79 zł – 300 GB, a 99 zł – 500 GB.

Ankieta

Korzystając z okazji, zapewne również jesteście ciekawi tego, ile osób czytających Antyweb korzysta na co dzień w domu tylko z internetu mobilnego, przygotowałem dla Was ankietę, która da nam odpowiedź na to pytanie.