Ikea i Asus ROG łączą siły. Oto gamingowe cuda, które trafiają do popularnej sieciówki

Gamingowy od lat jest dla mnie synonimem tandetnego i o zawyżonej cenie. Pierwsze skojarzenia to zawsze diody LED, obrzydliwe ozdoby i… tak naprawdę nie ważne jak dobre to produkty, ich design je często wyprzedza. Ikea, dla odmiany, kojarzy się z meblami i dodatkami bardzo przystępnymi cenowo — no i puzzlami dla dorosłych ;-). Teraz Asus ROG i Ikea połączyły siły i na rynku chińskim do sprzedaży właśnie trafia nowa linia produktów stworzonych z myślą o graczach. Na szczęście – bez wielokolorowych diód RGB!

Gamingowe produkty w Ikea stworzone przy współpracy z Asus ROG

Ikea i Asus: Republic Of Gamers zapowiedzieli kolaborację, na którą ma składać się kilkadziesiąt produktów. Od mebli, przez akcesoria — i pierwsze z nich trafiają właśnie do sprzedaży, choć od razu zaznaczę, że póki co na rynku chińskim — szerzej ma być dostępna nadchodzącej jesieni.

Produktem który od wejścia wzbudza najwięcej emocji pozostaje bez wątpienia drewniana ręka, która jest stojakiem na akcesoria — może posłużyć jako wieszak do słuchawek, miejsce do powieszenia / przytrzymania kabli i innych skarbów. Szkoda że macbookowe przejściówki nie mogą tam podziałać jako naparstek, ale wiadomo. Pewnie są za mało gamingowe. Koszt takiego cudaka to 129 CNY, czyli około 75 złotych. Ale na tym jeszcze nie koniec — skoro mowa o akcesoriach dla graczy, to nie mogło obejść się bez dedykowanego im krzesła (za około 170 złotych), biurka z matowym czarnym blatem i czerwonymi lub niebieskimi wykończeniami (ok. 125 zł), podkładki pod myszkę 90×40 cm (ok. 55 zł). Skoro mamy XXI wiek — to są też fajne dodatki dla streamerów, w tym oświetlenie z uchwytem na telefon czy… uchwyt na kubek. Jednak to jeszcze nic. Moim ulubionym gadżetem w tej kolekcji pozostaje poduszka na szyję, która przypomina mi te, bez których nigdy nie wsiadam do samolotu z myślą o długiej podróży (za ok. 18 zł). Pełną listę znajdziecie tutaj.