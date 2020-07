IdeaPad S540: średnia do potęgi półka z Ryzenem na pokładzie

Lenovo IdeaPad S540 na co dzień: co na tak, co nie

Lenovo IdeaPad S540 to typowy średniak, który ma swoje plusy i swoje minusy. Trudno ukryć tutaj szereg kompromisów na które musieli pójść projektanci, by udało się zamknąć w tej smukłej konstrukcji, z takimi podzespołami, w dość atrakcyjnej cenie, czyli wynoszącej około 3000 złotych. I choć pod względem wydajności nie sam nie mam mu nic do zarzucenia — to jednak wentylator działający przez większość czasu gdy korzystałem z komputera nie był dla mnie pozytywem, a wręcz przeciwnie. Podobnie jak gładzik, który dla mnie wpadł do kategorii nieużywalnych — chociaż rozumiem, że wielu użytkowników wciąż stawia na myszki i to dla nich nie będzie stanowiło większego problemu. Na plus: klawiatura i matowy ekran, który choć nie jest idealny, prezentuje się naprawdę nienagannie. Bardzo cieszył mnie też czytnik kart SD — to pierwszy komputer od kilku lat z którego korzystałem przy którym nie musiałem za każdym razem chcąc szybko zrzucić fotki z aparatu poszukiwać dodatkowych akcesoriów. Ale jako że ostatnie lata rozpieściły mnie w kwestii nawet takich szczegółów jak zasilacz — trudno mi przejść do porządku dziennego nad niemałą konstrukcją która towarzyszy temu komputerowi. Można by rzec, że to prawdziwy powiew dawnych lat.