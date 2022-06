Hulajnoga elektryczna na pierwszą komunię? Możesz złamać prawo!

Hulajnoga elektryczna to obecnie jeden z najpopularniejszych pomysłów na prezent dla dziecka. Choć sporo kosztuje, jest w stanie zagwarantować wiele pozytywnych wrażeń. By korzystać z niej bezpiecznie, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Można nawet złamać prawo!

Sezon komunijny 2022 powoli zbliża się do końca. Zdecydowana większość dzieci, która w tym roku miała przyjąć sakrament pierwszej komunii świętej, zrobiła to w w maju. Po co zatem artykuł takiej treści ukazuje się właśnie teraz, kiedy dzień dziecka i sezon na komunie mamy już za sobą? Adresujemy go, w pierwszej kolejności, do rodziców dzieci, które zostały obdarowane hulajnogami elektrycznymi. Jako że przepisy regulujące korzystanie z hulajnóg są zarówno stosunkowo młode, jak i w pewnych aspektach niejednoznaczne, warto zaznajomić się z ich treścią. Owszem, na ten temat powstało już bardzo wiele publikacji, zarówno w internecie jak i mediach tradycyjnych, dlatego nie mamy zamiaru powielać ich brzmienia. Skupimy się wyłącznie na jednym, konkretnym aspekcie, a mianowicie użytkowania hulajnóg elektrycznych przez dzieci.

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że hulajnoga elektryczna jest bardzo uniwersalnym, choć nieco drogim prezentem, powierzenie jej dziecku wiąże się z szeregiem obowiązków, jakie powinni spełnić przede wszystkim rodzice. To właśnie od rodziców zależy, czy dziecko będzie użytkowało hulajnogę w sposób bezpieczny zarówno dla siebie, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że oferowane w Polsce hulajnogi mogą jeździć z prędkością maksymalną 20 kilometrów na godzinę. To wystarczająco, by w razie wypadku narazić młody organizm na poważną kontuzję. Nie wspominamy nawet o sytuacjach krytycznych, takich jak kontakt z rozpędzonym samochodem. Te bowiem mogą skończyć się jednakowo źle niezależnie od tego, czy poruszamy się rowerem, pieszo czy przy pomocą hulajnogi elektrycznej. W niniejszym materiale postaramy się rozwiać istotną wątpliwość wiążącą się z użytkowaniem hulajnogi elektrycznej przez dzieci. Nie przedłużając, przejdźmy do meritum.

Korzystając z hulajnogi elektrycznej pamiętajmy o tym, by odstawić ją na miejsce.

Hulajnoga elektryczna - od ilu lat można z niej korzystać?

To pytanie pojawia się bardzo często zwłaszcza teraz, w kontekście prezentów pierwszokomunijnych i na dzień dziecka. Powróci również za kilka tygodni, kiedy skończy się rok szkolny a niektórzy rodzice z pewnością zdecydują się uhonorować swoje pociechy za postępy w nauce. Od ilu lat można korzystać z hulajnogi elektrycznej? Co do zasady, nie ma dolnej granicy wieku, od którego można korzystać z hulajnogi elektrycznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dziecko jeździło na hulajnodze po domowym podjeździe czy parkowych alejkach (oczywiście o ile nie zabrania tego regulamin konkretnego parku czy terenu rekreacyjnego). Należy jedynie upewnić się, że jazda w danym terenie jest dla dziecka bezpieczna. Ograniczenia dotyczą wyłącznie poruszania się na hulajnodze elektrycznej w ruchu drogowym. Te, co do zasady, są dokładnie takie, jak w przypadku jazdy na rowerze. Na hulajnodze elektrycznej nie można poruszać się po chodniku, jezdni czy ścieżce rowerowej przed ukończeniem 18 roku życia. Zakaz ten można obejść poprzez zdobycie odpowiednich uprawnień - karty rowerowej albo prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Posiadaczem karty rowerowej można zostać już po ukończeniu 10 roku życia, co oznacza, że dziesięciolatek, po uzyskaniu tego uprawnienia, może poruszać się hulajnogą elektryczną również w ruchu drogowym (oczywiście jadąc zgodnie z przepisami).

Istnieje również wyjątek od reguły ukończenia 18 roku życia bądź nabycia jednego z wymaganych uprawnień. Mowa tu o strefie zamieszkania, po której dziecko może poruszać się hulajnogą elektryczną nawet wtedy, gdy nie skończyło 10 lat i nie ma karty rowerowej. Prawo wymaga jednak, by jazda odbywała się pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy w świetle powyższego hulajnoga elektryczna to dobry prezent na komunię czy dzień dziecka? Jak najbardziej, o ile tylko zdajemy sobie sprawę z ograniczeń prawnych dotyczących jej użytkowania. Przyznam szczerze, nawet gdyby tych nie było, nie zdecydowałbym się na zezwolenie dziecku na samodzielną jazdę po jezdni czy chodniku. Mieszkam w strefie zamieszkania i na co dzień obserwuję, z jaką prędkością poruszają się po niej niektórzy kierowcy (nakaz jazdy z prędkością 20 km/h nie jest respektowany praktycznie w ogóle). Nakaz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu również nie jest przestrzegany. Taka przestrzeń, nawet oznaczona wymaganymi znakami, raczej nie będzie bezpiecznym miejscem do jazdy dla dziecka.

Podsumowując, nawet gdy prawo dopuszcza użytkowanie hulajnogi elektrycznej przez dziecko w danym miejscu, zawsze kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Nie wszystko, co dozwolone, jest bezpieczne.

Ograniczenie prędkości hulajnogi elektrycznej - jak działa w praktyce?

Kolejną z często pojawiających się wątpliwości związanych z użytkowaniem hulajnogi elektrycznej jest kwestia ograniczenia prędkości. Doskonale wiadomo, że część hulajnóg wyposażona jest w silniki elektryczne o mocy pozwalającej na jazdę zdecydowanie szybciej niż przepisowe 20 kilometrów na godzinę. Czy na takiej hulajnodze, mając na uwadze obecne przepisy, można jeździć po polskich drogach? Co do zasady, tak.

Po pierwsze, wymóg posiadania konstrukcyjnego ograniczenia prędkości dotyczy wyłącznie hulajnóg elektrycznych wprowadzonych na rynek w 2022 roku (i późniejszych). Z tego powodu wiele hulajnóg w sklepach oznaczone jest jako model 2021 i podobnie. Taka hulajnoga nie będzie wyposażona w ogranicznik prędkości. Nie oznacza to jednak, że jeżdżąc na niej nie trzeba przestrzegać przepisów. Te obowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego tak samo, dlatego jeśli dana hulajnoga elektryczna nie posiada ogranicznika do 20 kilometrów na godzinę, jej użytkownik sam powinien zadbać o to, by nie jechać szybciej.

Nowsze hulajnogi często również posiadają możliwość zdjęcia ograniczenia prędkości. Producenci zastrzegają jednak wyraźnie, że tego trybu można używać tylko i wyłącznie poza przestrzenią, w której odbywa się ruch drogowy. Mimo iż nasza hulajnoga bez problemu pojedzie w terenie nawet 70 kilometrów na godzinę, na drodze publicznej mamy bezwzględny obowiązek przestrzegania obowiązującego ograniczenia prędkości. Co istotne, to obowiązuje również na chodniku. Jadący hulajnogą elektryczną po chodniku ma obowiązek dostosować prędkość jazdy do prędkości pieszego, czyli plus minus 5 kilometrów na godzinę. Mało tego - to pieszy ma na chodniku pierwszeństwo, o czym warto pamiętać.

Czy hulajnogi elektryczne są bezpieczne dla dzieci (i nie tylko)?

Przyszła pora na to, by udzielić odpowiedzi na kolejne, bardzo istotne pytanie dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycznej. Czy hulajnoga elektryczna to urządzenie bezpieczne dla dziecka? Co grozi użytkownikowi hulajnogi elektrycznej? Na to pytanie, niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dzieje się tak dlatego, że bezpieczeństwo jadącego hulajnogą elektryczną, dokładnie tak samo jak w przypadku roweru czy łyżworolek, zależy w absolutnej większości od niego samego. Co możemy zrobić, by je zwiększyć? W przypadku dzieci niezbędna będzie solidna edukacja i upewnienie się, przed przekazaniem w użytkowanie hulajnogi, że nasza pociecha zna zasady obowiązujące w ruchu drogowym i potrafi prowadzić hulajnogę z wystarczają precyzją i pewnością, by móc jeździć między innymi, a także, co bardzo istotne, nie wywróci się podczas jazdy. W przypadku najmłodszych użytkowników hulajnóg szczególnie istotnym pozostaje problem należytego wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo jazdy. Za rzecz absolutnie niezbędną należy uznać kask. Ochraniacze na pozostałe części ciała - do decyzji rodziców.

Niezależnie od tego, czy z hulajnogi elektrycznej ma korzystać osoba dorosła, czy dziecko, niezbędna jest każdorazowa weryfikacja jej stanu technicznego, zwłaszcza jeśli ma być użytkowana w ruchu drogowym. Przed każdą jazdą upewnijmy się, że hulajnoga ma sprawne hamulce, prowadzi się stabilnie, a oświetlenie działa. Oczywiście, warto wziąć pod uwagę również warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz. Pomijając kwestię dojazdów do pracy, na uczelnię itp., jazda po mokrej nawierzchni, czy wręcz w deszczu, będzie nie tylko zdecydowanie mniej przyjemna, ale też zauważalnie mniej bezpieczna.

Podróż hulajnogą elektryczną bywa bardzo przyjemna

O czym jeszcze warto pamiętać zanim wsiądziemy na hulajnogę elektryczną, bądź powierzymy ją dziecku? Chociażby o tak oczywistych i prozaicznych kwestiach jak to, czy jej bateria została naładowania w stopniu, który zapewni dojazd do celu i powrót do miejsca wyjazdu.

Jazda hulajnogą elektryczną, w ciągu ostatnich lat, stała się bardzo modna. Nic w tym dziwnego, ponieważ hulajnoga jest nie tylko szybkim i wygodnym środkiem transportu osobistego, ale też jazda nią potrafi sprawić naprawdę wiele przyjemności, zwłaszcza w ciepły, letni dzień. Jeździć nią mogą wszyscy, o ile tylko wiedzą jak. Wystarczy minimum wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa obowiązującego w ruchu drogowym, by cieszyć się radością z jazdy tym małym pojazdem elektrycznym. Nie pozostało już nic innego, jak tylko życzyć każdemu, obecnemu i przyszłemu posiadaczowi hulajnogi elektrycznej, by jazda nią zawsze wiązała się wyłącznie z radością i pozostawiała wyłącznie miłe wspomnienia.