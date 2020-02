SQUID, to popularny agregator newsów dostępny w 51 krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, w którym to można zapoznawać się z wiadomościami z różnych kategorii tematycznych (również technologicznych), a to wszystko podane w przyjemnej i wygodnej oprawie.

Problemy Huawei z Google zmuszają tego producenta do szukania i korzystania z innych rozwiązań w wielu obszarach na swoich smartfonach. Akurat w tematyce newsowej i dostarczania treści informacji z kraju i ze świata dla użytkowników ich telefonów, wybór padł właśnie na aplikację SQUID.