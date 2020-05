Huawei znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji przez blokadę, jaką na firmę nałożyła administracja Stanów Zjednoczonych. Przez zakaz handlu z tamtejszymi firmami (no, poza drobnymi wyjątkami) — chiński gigant nie może korzystać z amerykańskich zdobyczy technologicznych w swoich sprzętach. O ile użytkownicy na rynku chińskim niespecjalnie to odczuwają — bo przez lata przywykli do swoich wyszukiwarek, swoich serwisów społecznościowych, swoich komunikatorów — to cała reszta świata uzależniona od usług Google reaguje na to nieco inaczej. Huawei walczy jak może: rozbudowuje swój sklep z aplikacjami App Gallery, uczy użytkowników jak przenosić (przynajmniej część, tych działających) aplikacje na nowy smartfon przy klonowaniu urządzenia, stale dba o rozbudowę HMS, oferuje świetne urządzenia w skandalicznie niskich cenach… ale to mimo wszystko trochę za mało. Użytkownicy boją tego, co przyniesie jutro – dlatego wolą pójść w pewniejsze smartfony, w końcu część kupuje sprzęt na lata — a nie gadżet, który wymienią za kilka tygodni. A Huawei stara się działać i… nie jest wykluczone, że za kilka tygodni zobaczymy recykling ich ostatniego dużego modelu z usługami Google — Huawei P30.

Huawei P30 Pro New Edition – nadchodzi recykling świetnego smartfonu z usługami Google?

Huawei P30 Pro to flagowy model który trafił na rynek wiosną 2019 roku. Urządzenie zaskakiwało świetną jakością aparatów fotograficznych (uwielbiam robione nim przez Martę Greber zdjęcia, które skrupulatnie zapisuje w relacji „Huawei” na swoim Instagramie), dobrym wykonaniem — no a w tej półce cenowej raczej nikt nie powinien być zdziwiony tym, że smartfon działał szybko i bezproblemowo. Po dziś dzień jest to świetny sprzęt, który działa bez zająknięcia, a przy tym jego ceny nieco spadły. Magia zeszłorocznych flagowców wciąż żywa.