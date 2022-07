Rajska wyspa, domowe zacisze - Matebook D16 odnajdzie się wszędzie

Laptop, nawet ten z większym ekranem, może być dziś dość lekki i smukły, że wezmę go ze sobą wszędzie razem z ewentualnymi akcesoriami. Co istotne, nieduża waga i rozmiary nie muszą oznaczać redukcji obszaru do pracy na ekranie czy wydajności. Spójrzmy na Huaweia Matebook D16.

Oferuje on 16-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i 100% pokryciem palety sRGB. Co istotne, proporcje boków wyświetlacza wynoszą 16:10, więc dzieląc ekran pomiędzy dwie lub więcej aplikacji mamy więcej miejsca w pionie do wyświetlenia treści dokumentu, kontrolek w programie graficznym i tak dalej. Wąskie ramki sprawiają, że pomimo sporej przekątnej laptop Huaweia nie straszy rozmiarem.

A istotne jest też to, co znajdziemy w środku, bo specyfikacja opiera się na procesorze i5 Intela 12. generacji, do 16 GB pamięci RAM i 512 GB pojemności dysku SSD. Jeśli wolicie polegać na wbudowanych kamerze i mikrofonach, to śmiało: do dyspozycji jest kamerka 1080p i 4 wbudowane mikrofony oferujące takie ulepszenia jak inteligentne wyciszenie otoczenia i rozjaśnianie kadru. Pomocne jest automatyczne kadrowanie. Z dala od gniazdka możemy działać nawet do 8 godzin, a po aktywacji odpowiedniego trybu wydłużymy ten czas o dodatkowe 2 godziny. Jednocześnie polegać można na takich bonusach, jak bliska współpraca z tabletami i smartfonami producenta, a nawet monitorem. Co więcej potrafi Huawei MateBook D16? Zapraszamy do materiału wideo.

Materiał powstał we współpracy z Huawei