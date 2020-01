Na bocznych krawędziach MateBook D 14 zlokalizowano porty: USB-C (do ładowania i przesyłania plików), HDMI, a także USB 3.0 (typ A) oraz USB 2.0 (typ A). MateBook D 14 oferuje również tradycyjne wejście typu jack na słuchawki. Nowy MateBook D 15 posiada ten sam zestaw portów rozszerzony o dodatkowe USB 2.0 (typ A).

Za wydajność obu laptopów odpowiada procesor AMD Ryzen 5 3500U oparty o 4-rdzeniową i 8-wątkową architekturę „Zen”. Dodatkowo mamy tu układ graficzny Radeon Vega 8 oraz 8GB pamięci RAM. Dodatkowo, nowe wersje laptopów Huawei zostały wyposażone w system Shark Fin 2.0, którego zadaniem jest optymalizacja przepływ powietrza rozpraszając generowane podczas pracy laptopa ciepło, przez co urządzenie działa bardzo cicho, a system nie przegrzewa się.

Producent obiecuje, że MateBook D 14 wyposażony w baterię o pojemności 56 Wh umożliwi pracę na jednym ładowaniu do 8 godzin. Urządzenie można też szybko naładować poprzez port USB-C (65 W) – do 46% baterii w 30 minut.. Ogniwo MateBooka D 15 to natomiast 42 Wh i tu już informacja prasowa pomija temat czasu pracy na jednym ładowaniu, wspomina natomiast o bardzo szybkim ładowaniu 65 W, które naładuje baterię do poziomu 53% w 30 minut.