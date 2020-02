Niestety nie znamy jeszcze pełnej specyfikacji, wiemy natomiast, że smartfon bazuje na systemie Android 10 w wersji AOSP (EMUI 10), a to oznacza, że brakuje w nim aplikacji Google. Jest za to dostęp do Huawei App Gallery ;-). Huawei Mate Xs wyceniony został na 2499 euro (8 GB RAM, 512 GB pamięci na dane), a do sprzedaży powinien trafić w przyszłym tygodniu.

Huawei MatePad Pro i MatePad Pro 5G

Drugą dzisiejszą nowością jest tablet, a właściwie dwa różniące się tylko obecnością modemu 5G. Poza tym ich konfiguracja jest praktycznie identyczna. Ekran o przekątnej 10,8 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (16:10) zajmuje 90% całej powierzchni urządzenia, co jest wartością rekordową. Wszystko dzięki bardzo wąskim ramkom po bokach, które mają niespełna 5 mm. Całość napędza takim sam układ jak w Mate Xs, czyli Kirin 990 wyposażony w 2 zmodyfikowane, wydajniejsze rdzenie Cortex A76, 2 zwykłe Cortex A76 oraz 4 rdzenie Cortex A55 produkowany w litografii 7 nm, co ma zapewnić długi czas pracy na baterii oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR4X.