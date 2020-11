Wybory w USA – do siedziby Huawei szampana dowożą w cysternach

Huawei wziął Trumpa na przeczekanie

Pamiętajmy, że zakaz współpracy został wydany jako dekret. Dekret który w każdej chwili można znieść albo zmienić. Jestem przekonany, że Huawei, będąc niejako „na świeczniku” w kwestii relacji gospodarczych USA-Chiny jest jedną z pierwszych firm, które będą beneficjentami zakończenia trwającej wojny handlowej. Bo to, że nowy prezydent będzie chciał się zająć uregulowaniem stosunków tym supermocarstwem możemy być pewni. I jestem zdania, że gdzieś w siedzibie Huawei liczono na taki właśnie obrót wydarzeń. Zauważcie, że w Europie firma nie wycofała ze sprzedaży żadnego modelu, regularnie dostarczając nowe serie Mate i P. Ba, nawet bez usług Google były one wyceniane jak pełnoprawne flagowce. Moim zdaniem chodziło tu o to, by w tych trudnych czasach utrzymać to, co Huawei mozolnie zbudował przez lata – status marki. Dziś Huawei Mate jest wymieniamy jednym tchem obok Galaxy S, iPhonów czy Sony 10 jako pełnoprawny flagowiec. Jeżeli firma obniżyłaby ceny, przyznając, że jest to „niepełny” telefon, cały ten wizerunek ległby w gruzach. Widząc, jaką jakość dostarcza firma, jej powrotu chcą dziś wszyscy – sama firma, konsumenci i nawet Google. Zmiana kursu politycznego jest więc działaniem bardzo bezpiecznym dla Bidena. I tak, Trump rzutem na taśmę chciał zaszkodzić Huawei’owi, wydając restrykcję odnośnie TSCM, ale wątpię, by była to rzecz niemożliwa do odkręcenia.