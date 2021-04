Huawei FreeBuds 4i to małe, poręczne słuchawki, które działają przez 10 godzin bez przerwy [KONKURS]

TWS, czyli w pełni samodzielne, bezprzewodowe słuchawki codzienne to w tej chwili mój ulubiony sprzęt do słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych poza domem. Taki gadżet musi charakteryzować się dużą wygodą, długim czasem pracy na jednym ładowaniu, niezłym brzmieniem i kompaktowym rozmiarem etui, abym mógł mieć go zawsze przy sobie. Miło by było, gdyby przy okazji posiadał tłumienie dźwięków otoczenia (ANC) i nie kosztował majątku. Huawei FreeBuds 4i spełniają te warunki i myślę, że będą ciekawym dodatkiem do smartfona, który raz na zawsze uwolni Was od kabli. Co potrafi ten sprzęt? Obejrzyjcie nasze wideo.

Przygotowaliśmy dla Was również konkurs, w którym do wygrania są trzy pary słuchawek Huawei FreeBuds 4i. Zadanie konkursowe jest proste i liczę na to, że w odpowiedziach puścicie wodze fantazji, a my będziemy mogli wybrać trzy najciekawsze propozycje i nagrodzić je właśnie tymi słuchawkami.

Opisz trzy sytuacje, w których według Ciebie słuchawki Huawei FreeBuds 4i są niezastąpione.

Bez dłuższego zastanowienia przychodzi mi do głowy pięć takich sytuacji, więc zadanie konkursowe nie jest trudne. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 23.04.2021 do końca dnia. Umieszczajcie je w komentarzach pod wpisem. Pełny regulamin konkursu znajdziecie tutaj.