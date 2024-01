Masz drukarkę HP? Jest szansa, że będziesz drukować taniej

Pozew podnosi kwestię aktualizacji oprogramowania, które miały na celu ograniczenie używania zamiennych wkładów atramentowych innych firm. Klienci, którzy zdecydowali się na instalację aktualizacji, nie byli już w stanie korzystać z zamienników takich wkładów. Oczywiście, wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale tamto orzecznictwo w sprawie może przynieść globalne zmiany — włącznie z podobną aktywnością urzędów, pod których jurysdykcją znajduje się Polska.

HP wprowadziło programy takie jak Instant Ink, czy HP+, które w istocie mają na celu wytworzenie samodzielnie odnawiającego się rynku zbytu kolejnych oryginalnych wkładów atramentowych (także i pod płaszczykiem dbania o środowisko naturalne). Jednakże ta strategia wywołała frustrację wśród konsumentów, którzy naturalnie oczekują, że będą mogli wybierać między korzystaniem z zamiennika i stworzonym do producenta wkładem. Pomimo zarzutów, HP broni swoich praktyk jako środka ochrony jakości w swoich produktach oraz narzędzia do wypełniania własnej polityki dbania o środowisko.

Pozew dowodzi, że HP celowo zmonopolizowało rynek wkładów i doprowadziło celowo do podwyżek cen tych dostępnych u siebie. Natomiast HP już wcześniej zmagało się z podobnymi problemami, płacąc milionowe odszkodowania za podobne roszczenia. Od debiutu funkcji Dynamic Security w 2016 roku, firma wielokrotnie stawała przed sądem w związku z oskarżeniami o nieuczciwe praktyki.

Mimo narastającej fali krytyki i rosnącej liczby pozwów sądowych, HP nie wydaje się rezygnować ze swojej strategii. W obliczu malejącego światowego zapotrzebowania na druk, atrament mimo wszystko pozostaje kluczowym elementem biznesu firmy, z zauważalnym wzrostem marż operacyjnych. Dla giganta jest to więc być, albo i nie być. Nie dziwi więc to, że tak aktywnie o sprawę walczy — ale oczywiście nie zwalnia to go z tego, by stosował się do obowiązujących przepisów. W tym czasie jednak HP nie zaproponowało żadnych alternatywnych rozwiązań dla swoich klientów, które mogłyby stanowić korzystne dla obu stron sporu wyjście z sytuacji.

HP w sytuacji nie do pozazdroszczenia

Sytuacja, w której znalazła się firma HP, jest nie do pozazdroszczenia dla niej w kontekście biznesowym. Kontrowersje te mogą przynieść dalsze zmiany w sposobie, w jaki ów gigant podchodzi do kwestii "kasowania" swoich klientów za wkłady do drukarek, ale też i do obecności na rynku zamienników, które są w sztuczny sposób blokowane. Nie spodziewajmy się jednak rychłych zmian — do czasu oficjalnych rozstrzygnięć na naszych rodzimych rynkach spora rzesza klientów drukarek HP będzie skazana na oryginalne tusze.