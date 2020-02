Honor MagicWatch 2 – ten zegarek pracuje na baterii tak długo, że zapomnicie, gdzie leży ładowarka [konkurs]

Oczywiście nie zabrakło też trybu ćwiczeń, w ramach którego do dyspozycji oddano nam aż 15 różnych aktywności. Wśród nich znajdują się treningi biegowe (aż 13 różnych kursów), kolarstwo, pływanie, wspinaczka, triatlon i wiele innych. Tutaj również nasz gadżet nam udziela porad i wskazówek adekwatnych do naszego poziomu zaawansowania. To wszystko dopełniają fundamentalne funkcje, jak pogodynka, stoper, minutnik i niezawodny mechanizm lokalizowania naszego telefonu.

Podsumowanie

Honor MagichWatch 2 jest smartwatchem, który zaskoczy nas swoim czasem pracy na baterii. W ciągu 14 dni możemy autentycznie zapomnieć, gdzie zostawiliśmy ładowarkę. To ogromny atut tego gadżetu, który sprawia, że możemy skupić się na najważniejszym – używaniu go. Znajdziemy tutaj wszystkie najważniejsze funkcje. Nie da się ukryć, że największy nacisk położono na monitorowanie aktywności fizycznej oraz tryby treningu. To wszystko dopełnia fantastyczny design oraz świetny wyświetlacz. Nie bez znaczenia jest też cena – 799 złotych. Zegarek dostępny jest w RTV Euro AGD.