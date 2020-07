„No to sru”. Heyah wraca z nową ofertą, którą chce namieszać na rynku

Pamiętam pierwsze tajemnicze reklamy Heyah. Miasta zaklejone wielką, czerwoną łapą, która nic nie mówiła. 16 lat temu marka wystartowała z przytupem oferując zaskakujące usługi, których na próżno było szukać u konkurencyjnych operatorów (choć tych nie było tak wielu). W 2004 r. Heyah była wszędzie i nie ma się co dziwić, że część użytkowników innych sieci zdecydowała się na przejście do „drużyny czerwonych” — sam należałem do tej grupy. Jednak z czasem o Heyah przestało być głośno, nie zaskakiwała niczym interesującym, a czasem wręcz wprowadzała w błąd — tak było w przypadku reklam Pierwszy prawdziwy no limit, które decyzją UOKiK wymusiły na operatorze T-Mobile (właściciel marki) zwrot kosztów klientom.

Być może 2020 r. będzie tym, w którym o Heyah znów zaczniemy mówić głośno. W zeszłym miesiącu udostępniono nową aplikację mobilną Moja Heyah, a teraz przyszła pora na małą rewolucję. Marka wraca z nową siłą, nowym wizerunkiem, kampanią reklamową i ofertą, która może namieszać na rynku.

Heyah wraca z nową mocą. Marka T-Mobile znów powalczy o klientów

Jak informują przedstawiciele Heyah, nowa propozycja dla użytkowników ma zmienić reguły gry na rynku. Jak chcą tego dokonać? Przede wszystkim ofertą, która zakłada, ze płatność za usługi prepaid odbywać się będą co drugi miesiąc. Za 39 zł co dwa miesiące, klienci otrzymają nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne w kraju, nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB danych na 30 dni. Ci, którzy zdecydują się na subskrypcję do końca tego roku będą mogli skorzystać z formuły płatności co drugi miesiąc przez minimum kolejne 12 miesięcy.

Oferta Heyah 01 stawia na prostotę — nie tylko pod względem płatności, ale także zawierania umów. Oferta może być zakupiona bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę sklep.heyah.pl i w kilku prostych krokach zweryfikować tożsamość i wskazać najdogodniejszą formę odbioru kart SIM. Ta zostanie umieszczona w najbliższym Paczkomacie lub dostarczona przez kuriera, bez dodatkowych opłat. Weryfikacja danych i tożsamości ma być bezpieczna, zająć kilka minut i realizowana jest bez konieczności odwiedzania punktów.

Nowa oferta Heyah. Na co zwracać uwagę?

Heyah 01 jest modelem subskrypcyjnym, więc płatności też nie powinny stanowić większego problemu. Przy złożeniu zamówienia wybierzecie formę płatności, która co drugi miesiąc pobierze odpowiednią kwotę. Do jej zarządzania przyda się odświeżona aplikacja Moja Heya, w której znajdziecie najważniejsze funkcje. Jej twórcy obiecują, że już wkrótce pojawią się w niej nowe opcje dodatkowe, choć na ten moment nie zdradzają, co szykują klientów Heyah.

Warto jednak dodać, że oferta Heyah 01 nie jest na stałe. Operator gwarantuje, że nie zmieni warunków oferty przez rok, ale po 12 miesiącach opłaty będą naliczane za każdy okres rozliczeniowy, czyli co 30 dni, chyba że Heyah zdecyduje przedłużyć powyższe warunki lub wprowadzi inną zmianę. Nie ma też możliwości przeniesienia numeru z innej oferty T-Mobile lub Heyah — oferta zarezerwowana jest wyłącznie dla nowych użytkowników i osób przenoszących numery z innych sieci.