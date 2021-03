Hellish Quart – jedna z najlepszych gier w jakie ostatnio grałem

Każda z tych postaci jest pięknie animowana, ich ruchy bardzo mocno odpowiadają temu, jak posiadaną przez nich bronią rzeczywiście się walczyło, a także – jak takiej broni używało się w ich kulturze. Dlatego więc, pomimo iż Gadeaon i Barabasz mają szable, ich styl walki jest zupełnie inny. I tu przechodzimy do sedna, czyli tego, jak w Hellish Quart się gra.

Rozgrywka w Hellish Quart to mieszkanka taktyki, umiejętności i szczęścia

Jeżeli ktoś przyzwyczajony jest do gry w takie bijatyki jak Tekken czy wspomniane Mortal Kombat, zapewne jest w stanie swoją ulubioną postacią nabić takie combo, że przeciwnik nawet nie będzie w stanie się ruszyć. Cóż, w Hellish Quart to nie działa. Tutaj wszystko podporządkowane jest jak największemu realizmowi, co nie znaczy jest rozgrywka jest nudna. Ba, wręcz przeciwnie, dla mnie wynosi to tę grę na zupełnie nowy poziom.

Poniżej przedstawię wam krótką listę rzeczy, na które w grze trzeba uważać, co (mam nadzieje) nieco przybliży wam rozgrywkę tej produkcji. Jeżeli więc w Hellish Quart staniemy naprzeciwko naszego oponenta, ważne są:

stamina – machanie mieczem to ciężka sprawa i jeżeli będziemy to robili zbyt agresywnie, szybko się zmęczymy. Wtedy, z oczywistych przyczyn będziemy poruszać się wolniej, wolniej atakować, a także – wolniej wracać z ataku do pozycji gardy. Wtedy też nasz blok jest mniej skuteczny. Poziom staminy nie jest domyślnie widoczny, wszystko zauważalne jest w ruchach naszej postaci i postaci przeciwnika. Poziom staminy można obniżyć permanentnie przez zadawanie obrażeń bądź uderzenie oponenta np. rękojeścią szabli.

pozycja przeciwnika – Hellish Quart jest grą 3D, w której walczący poruszają się nie tylko do przodu i do tyłu, ale także na boki. Jest to bardzo istotne, ponieważ ataki oparte są na animacji, a każda postać ma przypisane do siebie ponad 200 możliwych ruchów. Możliwości (nasze i oponenta) są uzależnione od wielu czynników – którą nogą jesteśmy wysunięci do przodu, czy jesteśmy w długiej czy krótkiej gardzie i gdzie znajduje się nasz oręż. Jeżeli chcemy być dobrzy w tę grę, musimy nauczyć się, co potrafią poszczególne postacie – nie tylko czy nasz atak ma szanse dosięgnąć przeciwnika w jego obecnej pozycji, ale też, czy atakując z naszego miejsca nie narażamy się za bardzo. Trzeba też pamiętać, że szable i miecze to obiekty fizyczne – można się na nie zwyczajnie nadziać atakując.

– w grze dostępne są 4 podstawowe ciosy (góra z lewej i prawej, oraz dół z lewej i prawej), które idą inną drogą w zależności od tego, jaką mamy pozycję (która noga jest z przodu, czy jesteśmy w gardzie krótkiej czy długiej), a także pchnięcia i chwyty. Oprócz tego dostępne są także kombosy. Te z kolei dzielą się na te zadające większe obrażenia oraz akrobacje pozwalające wyminąć gardę przeciwnika. Tu trzeba jednak pamiętać, że im dłużej jesteśmy w ataku, tym dłużej pozostajemy bez ochrony. timing – w przypadku szermierki czas wyprowadzenia ataku ma kluczowe znaczenie. Składając się do niego przestajemy bowiem trzymać gardę, a więc – jesteśmy bardzo podatni na śmiertelny cios. Jeżeli postacią która składa się do ataku bardzo długo (Gadeon) wykonamy zamaszysty ruch, a przeciwnik go uniknie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, by rozsiekał nas na pół. Z drugiej jednak strony, często najlepszą taktyką jest właśnie wystawienie się na atak i próba jego uniknięcia/sparowania i uderzenie z kontrataku. Często też zdarza jednak, że obaj przeciwnicy zadają sobie śmiertelny cios, jeżeli zaatakują w tym samym czasie.

Jak widzicie – Hellish Quart to gra w której musimy dokonywać bardzo szybkich wyborów. Czy rzucić się na przeciwnika licząc na to, że któryś z pierwszych ataków przełamie gardę, czy też wyczekiwać na dogodny moment do ataku. Czy próbować wymanewrować oponenta, czy też przyjąć kilka uderzeń licząc, że nadarzy się dogodna okazja do kontrataku. Im dłużej uczymy się gry, tym zaczynamy dostrzegać więcej okazji – wiemy, że ten przeciwnik z tego konkretnego ataku dosyć długo wraca do gardy, co daje nam większe szanse na zadanie konkretnego ciosu, który zakończy pojedynek. Niektóre dylematy pozostają jednak nierozwiązana, jak np. to, czy wykonać kombo, które może jednym ciosem zakończyć pojedynek i ryzykować, że się odsłonimy na zbyt długi czas.

Póki co gra jest we wczesnym dostępie, ale już teraz wciągnęła mnie na długie godziny

Na razie gra nie posiada kampanii i dostępne są w niej 2 tryby – pojedynek z innym graczem przez sieć (nie jest to losowy multiplayer, możecie grać np. prze z Steam Remote Play), oraz tryb survival, w którym mierzymy się z coraz mocniejszymi przeciwnikami sterowanymi przez komputer. Mi (jak widzicie) udało się dojść maksymalnie do 18 poziomu, co chyba nie jest wcale złym wynikiem, ale widziałem już, że są osoby, które doszły nawet do 30. I myślę, że nawet w tym stadium gra ma naprawdę sporo godzin zabawy do zaoferowania, ponieważ kluczem jest tutaj po prostu uczenie się ruchów poszczególnych postaci i stawanie się lepszym i lepszym jako gracz. Przypomina mi to trochę stare czasy arkadówek, gdzie na automatach z innymi dzieciakami kosiłem w Tekkena 3 i to, kto miał najwyższy wynik na leaderboardzie było sprawą honoru.