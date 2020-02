Najważniejsze premiery marca w HBO GO

Jakie to kinowe hity zmierzają do HBO GO? Wystarczy, że wymienię nową, aktorską wersję „Króla Lwa” od Disney’a, „Toy Story 4” od Pixara oraz „Spider-Man: Daleko od domu” od Marvela. Niezłe zestawienie, prawda? A ponadto HBO GO w marcu wzbogaci się o 2 część filmu „LEGO. Przygoda”, „Nieoczekiwana zmiana miejsc”, „Śniadanie u Tiffany’ego” oraz „Nie wysiadaj” i „Mirai”.

W przypadku seriali, w przyszłym miesiącu na HBO GO będą pojawiać się nowe odcinki 2. sezonu „Genialnej przyjaciółki”, „Outsidera”, „Avenue 5” oraz „Zero zero zero”. Kontynuowane będą też 3. sezon „Młodego Sheldona”, 2. serii antologii „Cudotwórcy. Wieki ciemne”, a także „Przeglądu tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”. Warto przypomnieć również o 2. sezonie „Kidding” z Jimem Carrey’em, który po wielu latach przerwy wrócił na mały ekran za sprawą serialu stacji Showtime.

HBO GO w marcu to także sporo nowych serialu. Należą do nich „Rodzice”, „Dave” i „Devs”. Pierwszy z nich opowiada o przygodach dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność znacząco odbiega od ideału. Drugi to serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda znanego szerzej jako Lil Dicky. Zaś trzeci serial opowiada o losach młodej inżynierki starającej się ustalić co dokładnie spotkało jej chłopaka. Dla występu Sama Rockwella obejrzę z pewnością „Fosse/Verdon” – produkcję wyróżnioną już Złotym Globem i nagrodami Emmy. Najgłośniejszą premierą marca na HBO GO będzie bez wątpienia 3. sezon „Westworld”, który pojawi się 16 marca. Obok niego polecę również „Spisek przeciwko Ameryce”, na który zaczekamy do 17 marca.

Nowe seriale w marcu na HBO GO:

Rodzice (Breeders) – brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – premiera: 3 marca

Kłamstwa II (Liar II) – drugi sezon serialu ukazującego następstwa randki, na którą wybrała się dwójka doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt – premiera: 3 marca

(Liar II) – drugi sezon serialu ukazującego następstwa randki, na którą wybrała się dwójka doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt – premiera: 3 marca Dave – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – premiera: 5 marca po godzinie 9:00

– serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – premiera: 5 marca po godzinie 9:00 Devs – serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem – premiera: 5 marca, odcinki 1-2 (po godzinie 10:00); kolejne odcinki będą pojawiały się pojedynczo co tydzień

Fosse/Verdon – Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse’a oraz jego muzy – tancerki Gwen Verdon. Produkcja wyróżniona Złotym Globem i nagrodami Emmy – premiera: 6 marca, cały sezon

Noughts + Crosses – historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność – premiera: 6 marca, cały sezon

– historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy namiętność – premiera: 6 marca, cały sezon Lepsze życie IV (Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon – premiera: 6 marca, odc.1-2 (po godzinie 7:00); kolejne co tydzień

(Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon – premiera: 6 marca, odc.1-2 (po godzinie 7:00); kolejne co tydzień Westworld III – trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. Jego producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams – premiera: 16 marca po godzinie 3:00

Czarny poniedziałek II (Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek – premiera: 16 marca

(Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek – premiera: 16 marca Spisek przeciwko Ameryce (The Plot Against America) – miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki. Autorami produkcji są David Simon i Ed Burns, w rolach głównych występują Winona Ryder i John Turturro – premiera: 17 marca po godzinie 3:00

Roswell: Nowy Meksyk II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu śledzącego losy Liz, która po powrocie do rodzinnego Roswell odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety – premiera: 17 marca po godzinie 9:00

Nowe odcinki seriali w marcu na HBO GO:

Genialna przyjaciółka II (My Brilliant Friend II) – drugi sezon serialu to adaptacja kolejnej powieści pt. Historia nowego nazwiska z bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante – nowe odcinki co tydzień po dwa – odcinek finałowy: 3 marca

Outsider (The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – odcinek finałowy: 9 marca

Kidding II – drugi sezon serialu z Jimem Carreyem w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych – nowe odcinki co tydzień po dwa – odcinek finałowy: 9 marca

All American II – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem – odcinek finałowy: 10 marca

Avenue 5 – nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle – odcinek finałowy: 16 marca

Pohamuj entuzjazm X (Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów – odcinek finałowy: 23 marca

W potrzebie IV (High Maintenance IV) – czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję

Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny

Kontra: Sieć (Strike Back VII) – siódmy, finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20

Zero zero zero (Zerozerozero) – serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano; produkcja zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą – nowe odcinki co tydzień po dwa

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki po godzinie 20:00

Prezydent z kreskówki III (Our Cartoon President III) – trzeci sezon animowanej parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz grona jego doradców i członków rodziny – nowe odcinki co tydzień po godzinie 12:00

(Our Cartoon President III) – trzeci sezon animowanej parodii przedstawiającej historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz grona jego doradców i członków rodziny – nowe odcinki co tydzień po godzinie 12:00 Cudotwórcy: Wieki ciemne (Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemim w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza

Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu

(Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowe filmy w marcu na HBO GO:

Nie wysiadaj (Don’t.get.out! (2018)) – trzymający w napięciu thriller o niemieckim biznesmenie, który musi znaleźć sposób, aby uratować siebie i swoje dzieci z sytuacji bez wyjścia – premiera: 1 marca

(Don’t.get.out! (2018)) – trzymający w napięciu thriller o niemieckim biznesmenie, który musi znaleźć sposób, aby uratować siebie i swoje dzieci z sytuacji bez wyjścia – premiera: 1 marca Mirai (Mirai (2018)) – nominowana do Oscara animacja o czterolatku, który przeżywa ciężkie chwile po tym, jak na świecie pojawia się jego młodsza siostra. Chłopiec nie spodziewa się nawet, jakie czekają go przygody – premiera: 8 marca

(Mirai (2018)) – nominowana do Oscara animacja o czterolatku, który przeżywa ciężkie chwile po tym, jak na świecie pojawia się jego młodsza siostra. Chłopiec nie spodziewa się nawet, jakie czekają go przygody – premiera: 8 marca Król Lew (The Lion King (2019)) – filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya. Obraz zabiera widza w niezwykłą podróż na afrykańską sawannę, gdzie młody lew Simba wraz z nietypową parą przyjaciół próbuje odzyskać należne mu dziedzictwo – premiera: 8 marca

Toy Story 4 (Toy Story 4 (2019)) – Chudy i jego kumple wracają, aby po raz kolejny przeżyć szaloną przygodę. Czwarta część przygód kultowych bohaterów z Pixar Animation Studios – premiera: 15 marca

W proch się obrócisz (To Dust (2018)) – Chasyd przechodzący żałobę po śmierci żony obsesyjnie zaczyna myśleć o jej rozkładających się zwłokach. Czarna komedia o przemijaniu i godzeniu się ze stratą – premiera: 15 marca

(To Dust (2018)) – Chasyd przechodzący żałobę po śmierci żony obsesyjnie zaczyna myśleć o jej rozkładających się zwłokach. Czarna komedia o przemijaniu i godzeniu się ze stratą – premiera: 15 marca Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home (2019)) – Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. W rolach głównych Tom Holland, Samuel L. Jackson oraz Zendaya – premiera: 22 marca

(Spider-Man: Far from Home (2019)) – Peter Parker powraca, aby po raz kolejny przywdziać kostium Spider-Mana i pomóc uratować świat przed niebezpieczeństwem. W rolach głównych Tom Holland, Samuel L. Jackson oraz Zendaya – premiera: 22 marca LEGO 2. Przygoda (The LEGO Movie 2: The Second Part (2019)) – bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto – premiera: 29 marca

Klasyka kina w marcu na HBO GO:

Śniadanie u Tiffany’ego (Breakfast at Tiffany’s (1961)) – niezapomniana Audrey Hepburn jako śliczna Holly żyjąca na koszt bogatych adoratorów – premiera: 2 marca

(Breakfast at Tiffany’s (1961)) – niezapomniana Audrey Hepburn jako śliczna Holly żyjąca na koszt bogatych adoratorów – premiera: 2 marca Nieoczekiwana zmiana miejsc (Trading Places (1983)) – dwaj mężczyźni padają ofiarą intrygi znudzonych życiem bogaczy, po czym postanawiają się na nich zemścić. Eddie Murphy oraz Dan Aykroyd w rolach głównych – premiera: 16 marca

(Trading Places (1983)) – dwaj mężczyźni padają ofiarą intrygi znudzonych życiem bogaczy, po czym postanawiają się na nich zemścić. Eddie Murphy oraz Dan Aykroyd w rolach głównych – premiera: 16 marca Małe kobietki (Little Women (1994)) – losy czterech dorastających sióstr wychowywanych przez matkę pod nieobecność walczącego na froncie ojca. Deszcz nagród. W rolach głównych: Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Gabriel Byrne – premiera: 23 marca

(Little Women (1994)) – losy czterech dorastających sióstr wychowywanych przez matkę pod nieobecność walczącego na froncie ojca. Deszcz nagród. W rolach głównych: Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Gabriel Byrne – premiera: 23 marca Boso w parku (Barefoot in the Park (1967)) – Adaptacja sztuki Neila Simona. Para nowożeńców, granych przez Roberta Redforda i Jane Fondę, rozpoczyna wspólne życie w małym nowojorskim mieszkaniu – premiera: 30 marca

Seriale dla najmłodszych w marcu na HBO GO:

Między nami, misiami III (We Bare Bears III) – trzeci sezon serialu o perypetiach trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody – premiera: 6 marca, cały sezon

(We Bare Bears III) – trzeci sezon serialu o perypetiach trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody – premiera: 6 marca, cały sezon Niesamowity świat Gumballa II (The Amazing World of Gumball II ) – drugi sezon animacji o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem mają wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty – premiera: 27 marca, cały sezon

Filmy i seriale dokumentalne w marcu na HBO GO:

McMiliony (McMillions) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów – odcinek finałowy: 10 marca

Trojanki (Women of Troy) – dokument HBO przedstawiający historię drużyny koszykówki kobiet USC Trojan, która pod kierunkiem Cheryl Miller reprezentowała w latach 80. XX wieku University of Southern California. Film skupia się na wpływie ich kariery na sytuację koszykówki kobiet – premiera: 11 marca

(Women of Troy) – dokument HBO przedstawiający historię drużyny koszykówki kobiet USC Trojan, która pod kierunkiem Cheryl Miller reprezentowała w latach 80. XX wieku University of Southern California. Film skupia się na wpływie ich kariery na sytuację koszykówki kobiet – premiera: 11 marca Axios III – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – premiera: 16 marca

– trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – premiera: 16 marca Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów (After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News) – otwierający oczy film dokumentalny HBO, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych – premiera: 20 marca

(After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News) – otwierający oczy film dokumentalny HBO, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych – premiera: 20 marca Diego (Diego Maradona) – dokument opowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie Diego Maradonie – premiera: 26 marca

(Diego Maradona) – dokument opowiadający o jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy na świecie Diego Maradonie – premiera: 26 marca Kill Chain: Cyberatak na demokrację (Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections) – dokument skupiający się na bezpieczeństwie technologii wykorzystywanej podczas wyborów, pokazuje jak słabo chronione są systemy do głosowania w USA. Film podąża za fińskim hakerem Harrim Hurstim, który zwraca uwagę na luki systemów i sposoby, a jakim można je zhakować – premiera: 27 marca

Premiery na HBO GO marzec 2020 – dzień po dniu:

Marcowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]: