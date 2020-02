Z HBO GO wkrótce zniknie ponad 30 filmów z oferty

Dyktator

Produkcje z Sachą Baronem Cohenem to dość specyficzne produkcje. Do dziś pamiętam „Ali G”, który niektórych zachwycał, a innych odrzucał, ale cieszył się sporą popularnością i zwracał na siebie uwagę. Nie inaczej jest z „Dyktatorem” z 2012 roku, w którym oglądamy starania tytułowego bohatera w zatrzymaniu wprowadzenia demokracji w jego kraju. Podobnie jak inne filmy, ten również opiera się na pokręconym, a dla niektórych niesmacznym humorze, więc bez zwiększonego dystansu nie podchodźcie.

Dwa miliony dolarów napiwku

Film wspominający udane lata z kariery Nicolasa Cage’a. Aktor może zaliczyć wielki powrót w trzeciej części „Skarbu narodów”, którego produkcja miała już ruszyć, ale zanim to nastąpi warto poświęcić trochę czasu na klasyka pt. „Dwa miliony dolarów napiwku”. To bardzo przyjemna, trochę ckliwa i wzruszająca historia nowojorskiego policjanta, który nie mając drobnych na napiwek dla kelnerki w barze postanawia podzielić się nią połową ewentualnej wygranej na loterii. Scenariusz oczywiście taką sytuację uwzględnia, a relacja pomiędzy tą dwójką staje się bardziej skomplikowana, niż sądziliśmy.

Wyspa

„Wyspę” określiłbym jednym z tych filmów, które są zbyt solidne, by stał się hitami. Nie był to typowy blockbuster, ale intrygująca fabuła i naprawdę dobra obsada okazały udaną kombinacją. Film ukazuje Ziemię, na której doszło znacznego skażenia i tylko wybrane obszary mogą być zamieszkane przez ludzi. Jednym z nich jest zelektronizowana metropolia oddzielona od reszty świata. Wewnątrz toczy się monotonne i uporządkowane życie, a jedyną możliwością na opuszczenie przybytku jest zwycięstwo w loterii – to daje szansę na dostanie się na wyspę, która jest jedyną nieskażoną lokalizacją na całej planecie. Ale życie tam wcale nie wygląda tak, jak można by się spodziewać.

Rango

Film z 2011 roku to jedna z lepszych animacji. Opowiada historię kameleona o imieniu Rango, który poza tułaniem się po pustyni Mojave nie ma żadnego zajęcia. To zmienia się, gdy dotrze do miasteczka opanowanego przez bandytów. Wtedy postanawia, że zostanie stróżem prawa w miasteczku i podchodzi do swojego zadania niezwykle ambitnie. W oryginale głosu Rango użyczył Johnny Depp, zaś w polskiej wersji usłyszeliśmy Wojciecha Paszkowskiego.

Pełna lista usuwanych filmów w lutym na HBO GO:

A może by tak trójkącik? (2017)

Dwa miliony dolarów napiwku (1994)

Dyktator (2012)

George prosto z drzewa 2 (2003)

Grupa wsparcia (2017)

Interes [Sezon 3] (2013)

Kroniki Spiderwick (2008)

Król Lear (2018)

Miś Yogi (2010)

O miłości. Tylko dla dorosłych (2017)

Ostatnia rzecz (2017)

Ostrza chwały (2007)

Piekąca nadzieja (2017)

Pijany mistrz (1978)

Pop Aye (2017)

Pustelnicy (2016)

Rango (2011)

Spacer po linie (2005)

Sycylijskie duchy (2018)

Trans (2013)

Tygrysie mleko (2017)

W cieniu drzewa (2018)

Wallace & Gromit: Golenie Owiec (1996)

Wallace & Gromit: Kwestia tycia i śmierci (2008)

Wallace & Gromit: Podróż na Księżyc (1990)

Wallace & Gromit: Wściekłe gacie (1993)

Wyspa (2005)

Zabić ojca (2016)

Zanim żyli długo i zaplątani (2017)

Źródło: Upflix.pl