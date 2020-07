Halo 3 trafiło na Xboksa 360 we wrześniu 2007 roku. Myślę, że kampanię zaliczyłem 7 albo 8 razy, a przy trybach sieciowych spędziłem kilkaset godzin. Bawiłem się nie tylko w sieci, ale również w zamkniętych meczach ze znajomymi, sami tworzyliśmy mapy i żaden inny tytuł nie przyciągnął mnie do rozgrywek sieciowych na Xboksie tak bardzo i na tak długo. Moim zdaniem można było skończyć tę serię właśnie na Halo 3, a nie rozmieniać tak, jak ma to miejsce od lat. Nie zrozumcie mnie źle, Halo 3: ODST było udane, dobrze bawiłem się też przy Halo Reach, ale moment w którym 343 Industries przejęło serię od Bungie (Halo 4) był dla mnie jej śmiercią.

13 lat po premierze, Halo 3 trafia wreszcie na PC

Nie jestem pewien czy aby czas jaki minął od premiery Halo 3 na Xboksie 360 to nie za długo by w pełnie przekazać PC-towcom jak ważna i dobra była to gra. Przez te lata wydarzyło się w branży tak wiele, że część osób na pewno odbije się od tego tytułu. Ale i tak zachęcam do jego sprawdzenia. A będziecie mogli to zrobić już 14 lipca, bo właśnie wtedy Halo 3 trafi na PC jako część The Master Chief Collection. Grę będzie można też kupić oddzielnie w sklepie Microsoft Store i na Steamie, będzie też częścią darmowego zestawienia w Xbox Game Pass dla PC. Jeśli najbardziej lubicie Steam, to jest dobra okazja na złożenie zamówienia przedpremierowego, opatrzone jest ono bowiem 20% zniżką.

Jestem bardzo ciekawy czy skusicie się na ten tytuł, cena nie jest może wygórowana (w promocji na Steam 114 złotych), ale to wciąż sporo jak na tytuł, który ma na karku prawie 13 lat i nie do końca wiadomo jak duże różnice w oprawie przygotowano na PC. Bo mechanika na pewno się już zestarzała i choć moim zdaniem jest najlepsza z całej serii, to może jednak nie przystawać do standardów 2020 roku. Tak czy inaczej, polecam – choćby dla kampanii.

