Fanowska łatka do GTA jest tak skuteczna, że Rockstar skorzysta z tamtejszych rozwiązań oficjalnie

GTA to jedna z tych marek, które mimo upływu lat wciąż są na topie. GTA V debiutowało w 2013 roku na konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360. Od tego czasu zdążyło trafić na kolejne następnej generacji, doczekać się zapowiedzi dla konsol najnowszej generacji, zawitać na PC… no i przynieść twórcom ogromny zysk. Tryb sieciowy, który staje się osobnym produktem, przynosi Rockstar Games ogromne zyski każdego miesiąca — i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Zmieni się natomiast to, jak gra działa. Będzie… szybciej — a wszystko to dzięki fanowskiej łatce.

GTA Online będzie ładować się znacznie szybciej. Twórcy gry skorzystają z rozwiązań przygotowanych przez fana

Czasy ładowania GTA Online były bolączką od dawna. Użytkownik o nicku t0st przygotował patch, który pozwolił usprawnić ten proces nawet o 70%. O usprawnieniu zrobiło się na tyle głośno, że przykuł on uwagę Rockstar Games. Firma po sprawdzeniu usprawnionego wzięła sobie do serca poprawki wprowadzone przez t0st i… oficjalnie potwierdziła w rozmowie z redakcją PC Gamera, że jego rozwiązania zostaną zaimplementowane w jednej z nadchodzących łatek do Grand Theft Auto Online.

Doskonałe wieści dla graczy i… prawdopodobnie także solidne wyróżnienie dla gracza, który był zaintrygowany z czego wynikają rozbieżności w czasach ładowania na trybu dla pojedynczego gracza i online. Winnym okazało się wczytywanie listy przedmiotów które można kupić za wirtualną walutę oraz kwestia sprawdzania duplikatów. Po wprowadzeniu przez t0st modyfikacji zamiast blisko sześciu minut — Grand Theft Auto Online potrafi wczytać się w niespełna dwie minuty.

