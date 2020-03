GovTech Polska i Legia Warszawa na ratunek najmłodszym w trakcie kwarantanny

W kontekście koronawirusa bardzo często mówimy o rynku pracy, gospodarce, firmach, dorosłych i ich problem. Mam wrażenie, że często zapominamy o dzieciach, a one też nie znalazły się w idealnej sytuacji. Odcięci od codziennych zajęć, kolegów i koleżanek, zajęć pozalekcyjnych to duże wyzwanie. Nie zapominajmy też, że termin matur coraz bliżej, a póki co nie słychać o potencjalnym nawet odroczeniu czy przełożeniu. Do tego wszystkiego dodajmy i tak już niską aktywność fizyczną naszych najmłodszych obywateli i mamy kolejny mały problem na głowie. No dobra, nie tylko niska aktywność dzieci staje się zmorą. Duża część z nas, realnie spędza większość dnia w pozycji siedzącej. „Uroki” szerzącej się automatyzacji i informatyzacji kolejnych sektorów. I tu wkracza GovTech Polska we współpracy z klubem Legia Warszawa.

Tradycyjne lekcje w wersji online mamy nieźle opanowane. Co więcej Ministerstwo Cyfryzacji o którym już dzisiaj pisałem udostępnia platformę www.gov.pl/zdalnelekcje na której uczniowie mogą znaleźć pomocne dla siebie materiały dydaktyczne w zależności od wieku. Oczywiście dyskusyjna pozostaje kwestia prac domowych i całego materiału, który dzieci muszą przerobić samodzielnie, ale to temat na inną dyskusję. Pytanie jednak jakie nurtuje wielu to jak poprowadzić zajęcia wychowania fizycznego? Tu na pomoc wkroczył zespół GovTech Polska przy współpracy z zespołem Legia Warszawa.

Wychowanie fizyczne online?

Jak poprowadzić zajęcia z WF online? Przecież nie będziemy tego streamować jak wykładu na uczelni. Owszem, nie będziemy, ale możemy nagrać lekcje i udostępnić na YouTube. I tak w dniu wczorajszym pojawił się pierwszy odcinek nowej serii na którym Daniel Jezierski, trener z Legia Soccer Schools, przedstawia krótki trening, który bez problemu można wykonać w domu.

Mam nadzieję, że na pojedynczy strzale się nie skończy. Oficjalnie zespół GovTech informuje, że w nadchodzących dniach pojawiać się będą nowe nagrania, które będą udostępniane na ich kanałach społecznościowych. Bez wątpienia na słowa uznania zasługuje sama Legia Warszawa. Wsparcie znanych osób i marek jest nam potrzebne. Niejednokrotnie to właśnie twarz której kibicujemy budzi w nas dużo większe zaufanie niż twarz polityka, a przecież chętniej zaangażujemy się w inicjatywę promowaną przez „zaufane” osoby. Nie muszę chyba wyjaśniać dlaczego?

Nie ma wątpliwości, że ta jak i inne cyfrowe inicjatywy propagowane przez rząd w ostatnich dniach nie są wybitnym wykorzystaniem technologii. No bo przecież ciężko nazwać filmik instruktażowy na YouTube za szczyt innowacyjności. I bardzo dobrze! O to właśnie teraz chodzi! Obecna sytuacja wymaga od rządu i wszystkich jednostek wspierających szybkich, żeby nie powiedzieć zwinnych działań. Nie ma czasu na długotrwały rozwój oprogramowania. Chodzi o zbudowanie czegoś tu i teraz, aby jak najszybciej wspomóc obywateli.

Kim jest GovTech Polska?

Nazwa „GovTech” może dla wielu być nieznana. Dla wielu już sam skrót „gov” w nazwie sprawi, że do całego podejścia podejdą sceptycznie. GovTech Polska to tak naprawdę inicjatywa, której celem jest połączenie dwóch bardzo odseparowanych od siebie sektorów: publicznego i MŚP oraz startupów. Oficjalnie GovTech Polska funkcjonuje od 29 maja 2018 roku i ma za zadanie przy budować most łączący sektor prywatny z pięcioma podmiotami państwowymi. Przy okazji tej inicjatywy zainteresowałem się tym podmiotem trochę bardziej. Trzeba przyznać, że przynajmniej na papierze wygląda to dobrze. Konkursy w ramach których chcą wyłonić najciekawsze projekty wyglądają conajmniej ciekawie.