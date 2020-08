Google probuje ustrzelić LinkedIn. W tej formie może mu się udać

Tak to już jest z korporacjami, że pomysł na biznes rzadko kiedy zostaje w rękach jednej firmy. Konkurencja bardzo szybko wyczuwa okazje i walczy o tego samego konsumenta, proponując mu podobny produkt. W świecie usług IT jest to o tyle proste, że nie trzeba wprowadzać na rynek zupełni nowego produktu – wystarczy do istniejącego dodać odpowiednią funkcjonalność. Tak było chociażby z Messengerem, który bardzo szybko skopiował funkcje Snapchata, czy też z Google+, któe próbowało oferować funkcje społecznościowe na wzór Facebooka. Jak widzicie – niektóre pomysły na konkurowanie się udają, a inne – nie za bardzo. Dlatego fakt, że Google wychodzi z własną propozycją dla użytkowników, którzy mają własne biznesy, może być odbierane albo jako dobry pomysł, albo też jako zapowiedź porażki giganta na kolejnym polu. Osobiście myślę, że to co robi Google ma szansę się udać.

Google jak LinkedIn. Wirtualne wizytówki niedługo w wyszukiwarce

Jak podaje TechCrunch, Google właśnie testuje nową formę wyszukiwania, która ma ułatwić kontakt z przedsiębiorcami, freelancerami i każdym, kto chce być łatwo znaleziony on-line. Chodzi tu o możliwość dodania do wyników wyszukiwania wirtualnej wizytówki, która pokaże się po wpisaniu w niej danego imienia i nazwiska. Zawiera ona podstawowe informacje o działalności danej osoby i miejscu jej zatrudnienia oraz sposobem na kontakt z nią.